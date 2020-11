”Inte varit så skarp senaste matcherna”

Juventus har inte riktigt fått till det än den här säsongen. Resultaten dalar och under söndagen kom nästa, tunga, poängtapp.

Mot Benevento tog de visserligen ledningen men Gaetano Letizias kvittering strax före halvtid betydde 1-1, vilket också blev slutresultatet.

– Vi kontrollerade matchen, speciellt första halvleken. Vi hade chanser att döda mötet, men vi lyckas inte och det har varit så hela säsongen, säger Juventus tränare Andrea Pirlo.

”Handlar om att växa”

Dejan Kulusevski inledde matchen på bänken men hoppade in i den 65:e matchminuten. Den svenske landslagsstjärnan var inblandad i mycket men kom aldrig till heta målchanser. 20-åringen inledde säsongen starkt och har hittills gjort två mål i Serie A. Men under de senaste matcherna har han varit in och ut i Pirlos startelva.

– Han är en ung spelare som inte kan spela varje match. Det är inte samma sak att spela för Parma som för Juventus. Det är en stor skillnad på nivån och ansvaret, säger Juve-tränaren enligt Football-Italia och fortsätter:

– Vi har köpt honom för att vi vet vad han kan tillbringa. Men han har inte varit skarp de senaste matcherna, men det handlar också om att växa i processen.

Cristiano Ronaldo vilades helt och Alvaro Morata drog på sig ett direkt rött kort efter att ha skällt ut domaren. Juventus ligger på femte plats i tabellen, tre poäng bakom serieledare Milan, som har en match mindre spelad.