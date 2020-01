Här landar Kulusevski – för monsteraffären

På nyårsafton prydde Dejan Kulusevski La Gazzetta dello Sports förstasida.

Nu har han landat i Turin.

Den svenske 19-åringen, som har gjort succé i Parma under hösten, uppges redan vara överens med giganten Juventus om ett femårskontrakt värt 26 miljoner kronor, exklusive bonusar, per säsong. Enligt uppgifter i Italien betalar Juventus 466 miljoner kronor för den tekniske yttern, som också kan spela centralt.

Sent under onsdagskvällen landade Dejan Kulusevski i Turin och SportExpressens källor, med insyn i den svartvita klubben, bekräftar att han under torsdagen kommer genomgå den obligatoriska läkarundersökningen.

Dejan Kulusevski är fotbollsfostrad i Brommapojkarna men lämnade Sverige redan som 15-åring för Atalanta, en klubb känd för sin ungdomsakademi.

Förra säsongen blev det några minuter i Serie A, men det var under hösten 2019, utlånad till ligakonkurrenten Parma, som Dejan Kulusevski exploderade. Trots sin unga ålder har han varit given i tränaren Roberto D’Aversas startelva.

Kulusevski har startat samtliga 17 seriematcher för Parma och har noterats för fyra mål och sju målgivande passningar. Nyligen snuvade han Cristiano Ronaldo på utmärkelsen till månadens spelare i december.

Nu talar allt för att Kulusevski, som debuterade i Janne Anderssons A-landslag under EM-kvalhösten, blir lagkamrat med Ronaldo i Juventus. Uppgifter i Italien gör gällande att Kulusevski troligtvis lånas ut till Parma för resten av säsongen, men att det inte är omöjligt att tränaren Maurizio Sarri vill ha in honom i världslaget direkt.