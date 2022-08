Här jagar storstjärnan efter ett fan på gatan

Sassuolo har tuffast tänkbara Serie A-premiär på måndag.

Juventus på bortaplan.

Uppladdningen blev inte den bästa.

Tvärtom.

Sassuolo åkte på en riktig chockförlust mot Serie B-laget Modena och kraschade ur Coppa Italia redan i första omgången.

Ett nederlag som inte uppskattades av Sassuolos anhängare.

Efter matchen konfronterades Sassuolos storstjärna och målspruta Domenico Berardi av supportrar.

Berardi jagade efter supporter

I ett videoklipp som florerar på sociala medier ses Berardi skrika mot någon på gatan samtidigt som han försöker ta sig loss från klubbens säkerhetspersonal.

På klippet ser man sedan hur 28-åringen tar sig loss och springer efter supportern innan han fångas in igen.

Även polisen fanns med på gatan för att lugna den hätska stämningen.

Sent under måndagskvällen tog Domenico Berardi till sociala medier för att be om ursäkt.

”Vi är alla professionella och det viktigaste av allt är att vi föregår med gott exempel inför barn och ungdomar. I dag betedde jag mig inte som ett proffs. Anledningen är att de som jag älskar mest, som min fru och min son, medvetet drogs in i det som hände utanför planen och det sårar mig enormt. Jag vill också be om ursäkt till motståndarfansen”, skriver han på Instagram.

Gjort 70 mål för klubben

Domenico Berardi har spelat i Sassuolo sedan han var tonåring bortsett från två säsonger i Juventus. Totalt har han gjort 70 ligamål på 210 matcher för det grönsvarta laget.

Under sommaren har han ryktats till både Milan, Juventus och Inter.

Se klippet på händelsen längst ner i artikeln.

