Under söndagskvällen inleder Milan sin Serie A-säsong på bortaplan mot Ken Semas Udinese. Milanoklubben har dock haft det tufft under de senaste åren. Under förra säsongen slutade laget femma i Serie A samtidigt som de inte har vunnit Scudetton sedan säsongen 2010/11 då Zlatan Ibrahimovic var en bärande pjäs i laget.

Under de senaste åren är det i stället Juventus som har dominerat den italienska fotbollen och dit vänder nu Milans president blicken.

– Juve är inte känt utanför Italien. Milan är ett globalt lag eftersom vi har vunnit sju Champions League-titlar, säger Paolo Scaroni enligt Football-Italia som även hyllar sin rival.

Scaronis plan

– Juventus är ett italienskt lag som har vunnit väldigt många Scudettos. Hattarna av för dem. Juventus är ett fantastiskt lag.

Milanbossen fortsatte med sina utspel, och menar att dagens fotboll enbart handlar om pengar.

– Jag vill inte låta negativ, men i dag handlar allting om pengar, ska den 72-åriga presidenten sagt enligt Football-Italia.

– Problemet för Milan är enkelt i dag. Milan omsätter två miljarder kronor och Real Madrid omsätter drygt sju miljarder kronor. Det betyder att Real Madrid kan köpa bättre spelare och betala dem mer.

Men Scaroni har en plan för att Milan ska bli en klubb att räkna med.

– Först det första handlar det om att vinna matcher. Om man förlorar alla matcher kommer man ingenstans. Vi måste sedan ha ett bättre ekonomiskt resultat. Samtidigt som vi måste bygga en ny arena och hitta nya sponsorer.

