Blytungt för Juventus – utan chans i stormötet

Inter fick precis den start som man ville ha när man tog emot Juventus på Giuseppe Meazza-stadion.

I den tolfte minuten nådde Arturo Vidal högst och nickade in 1-0 på ett inlägg från Nicolò Barella.

Barella gav sedan sitt lag ledningen med 2-0 i den andra halvleken när Juventus lämnade ett stort hål i sitt försvar. 23-åringen kunde löpa sig fri och dunka in bollen i nättaket.

Inter vann mot Juventus

Dejan Kulusevski byttes in i stället för Aaron Ramsey i den 58:e minuten men svensken lyckades inte skapa några stora målchanser för Juventus som förlorade matchen med 2-0.

Arturo Vidal gjorde sitt första mål för Inter och var lycklig efter matchen.

– Det är viktigt för mig och laget. Det var en väldigt svår match mot ett av de bästa lagen i Italien, säger Vidal till Sky Italia.

– Jag är glad över att ha gjort mitt första mål för Inter, väldigt glad. Jag tycker att vi visade i dag att vi är redo för uppgiften att utmana om Scudetton.

Efter matchen får Juventus tränare Andrea Pirlo kritik från experten Astrit Ajdarevic i C Mores studio.

– Jag tycker att taktiken han kommer in med är helt fel. Han utnyttjar inte Inters svagheter, han utnyttjar inte att de spelar med ett väldigt kompakt lag centralt, han utnyttjar inte ytorna som finns runtomkring deras mittfältare, säger Ajdarevic.

Juventus är långt från toppen

Ajdarevic fortsätter:

– Det går för sakta, han spelar med spelare som är för slöa i mitten, som är energilösa. I en sån här match när du behöver energispelare. Så jag tycker att taktiken var rentutsagt usel och den här förlusten får Pirlo ta på sig.

Segern tar Inter upp på 40 poäng – lika många som lokalrivalen Milan som har en match mindre spelad. Juventus är sju poäng ifrån serieledningen men har precis som Milan en match mindre spelad än Inter.

– Vinner Milan i morgon mot Cagliari är det många poäng upp. Det blir oerhört svårt för Juventus att hämta in det här. Det tror jag verkligen, säger experten Vicki Blommé i C More.