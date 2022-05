Beskedet – om Zlatans framtid: ”Inga problem”

Nyligen meddelade Milan att den nyblivne mästaren Zlatan Ibrahimovic genomfört en knäoperation i Lyon.

Prognosen? Rehabträning i 7-8 månader.

Beskedet har intensifierat spekulationerna huruvida den 40-årige svenskens karriär är över. Det är den inte, i alla fall inte om man ska tro Milans klubbikon och sportchef Paolo Maldini.

I en intervju med La Gazzetta dello Sport avslöjar Maldini att han om två veckor kommer sätta sig ner med Ibrahimovic för att diskutera framtiden.

– Jag pratade med honom i måndags och då bestämde vi det. Jag ser inga hinder för att vi ska komma överens, men han är givetvis inte nöjd med att spela så lite. Vi får se vad som händer, säger han.

Paolo Maldini fortsätter:

– Alla beslut kommer tas för hans och Milans bästa. Som jag har förstått det är hans intention att fortsätta.

Zlatans egna ord: ”Knappt sovit”

Under gårdagen berättade Zlatan Ibrahimovic, 40, för första gången om det skadehelvete han gått igenom under det senaste halvåret.

”Under de senaste sex månaderna har jag spelat utan korsband i mitt vänstra knä. Under de senaste sex månaderna har jag bara kunnat träna med resten av laget vid tio tillfällen. Under den perioden tog jag 20 sprutor. Jag tömde knäet en gång i veckan under sex månader, tog smärtstillande varje dag i sex månader”, skrev han på Instagram.

Zlatan Ibrahimovics inlägg fortsatte:

”Jag har knappt sovit på sex månader på grund av smärtan och har aldrig lidit så mycket på och utanför planen. Jag gjorde det omöjliga till något möjligt. I mitt huvud har jag bara haft ett mål och det var att pusha mitt lag till att bli italienska mästare, för det hade jag lovat dem. I dag har jag ett nytt korsband och ännu en titel”.

