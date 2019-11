Balotellis ilskna utbrott – efter fansens attack

Diskussionen kring rasism på läktare har återigen blossat upp som ett hett ämne inom fotbollen. Under Englands EM-kvalmöte borta mot Bulgarien markerade de engelska spelarna när de utsattes av tillrop från hemmapubliken, och några dagar senare fick Rumänien spela utan publik i sitt EM-kval.

Italien har haft problem under en längre tid, och under söndagen blev Brecias Mario Balotelli utsatt under matchen mot Verona.

Balotelli målskytt efter rasismen

Anfallaren blev vansinnig, sköt upp bollen på läktaren och hotade att lämna planen. Spelet avbröts tillfälligt, och en speakerröst meddelade att matchen skulle behöva brytas om de rasistiska tillropen fortsatte.

Spelet kunde återupptas efter en stund. Mario Balotelli avslutade matchen med att bli målskytt, när han elegant skickade in bollen i krysset. Verona vann dock med 2-1.