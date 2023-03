Runt om i världen pumpar kapitalstarka aktörer in stora summor i fotbollsklubbar. Samma sak händer i Sverige.

I division 6.

I division 4.

I division 2.

I Ettan – IF Karlstad Fotboll

Och i superettan.

Följ med SportExpressen på en resa bland excentriska miljonärer, hisnande ambitioner och närmast otänkbara värvningar.

****

Alla projekt som Kristian Wejshag sätter i gång har en livscykel på tre år. Det är en standard han har satt för sig själv. Inget får forceras, allt måste få ta tid. Tre år är perfekt.

Så när han 2001 bestämde sig för att bygga upp Sveriges största stadsfest? ”Jag ger det tre år”. Samma sak när han fick för sig att grunda Sveriges bästa hästuppfödning, skriva låtar till Sveriges främsta musiktävling och bli en av Sveriges vassaste cyklister. ”Jag ger det tre år”.

Ibland har satsningarna lyckats. Ibland har de gått helt åt helvete – till och med varit nära att kosta honom livet. Oavsett vilket fortsätter Wejshag att kasta sig in i olika projekt.

– Det är någon spärr som nästan alla människor har – fast jag saknar. Så är det. När jag får sådana här projekt i skallen är det grejer som jag måste göra.

Annars ligger de kvar där och gnager. Irriterar och stör.

Det senaste projektet att väckas till liv i Kristian Wejshags huvud för att sedan konkretiseras och försöka förverkligas? Division 4-klubben Skara FC.

Wejshag siktar inte på att göra dem till Sveriges mäktigaste fotbollsklubb, men han vill vara med och ta dem till historiskt höga höjder.

Redan i början av förra året bidrog han med en stor summa pengar. Sedan dess har han tagit plats i fotbollsgruppen för att hjälpa till med att värva spelare, skriva kontrakt och betala ut löner. Storsatsa, helt enkelt.

Projektet har tagits emot med en del skepsis. Även med frågetecken. Inte minst: Varifrån kommer pengarna? Är det skattemedel som har plockat ut och tryckts in i fotbollsklubben? Skolpengar?

Kristian Wejshag skakar på huvudet och levererar sina svar. Sedan betonar han, som han alltid gör, att han kommer ge det här tid.

Tre år. Minst.

Kristian Wejshag är sponsor till Skara FC, men har samtidigt varit noga med att han vill vara mer än så. ”Jag vill hjälpa till med det jag kan vara bra på. Då är det framför allt organisation och sådana saker”. Wejshag har bland annat tagit plats i klubbens fotbollsgrupp – och där hjälpt till med spelarvärvningar. Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL

Pengarna som Kristian Wejshag sponsrar Skara FC med går närmast uteslutande till spelarlöner. ”Det är det jag ska göra. Föreningen ska ha samma ekonomi som innan, de ska inte dra på sig merkostnader. Kostnaderna som satsningen innebär är mitt bidrag till föreningen”. Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL

FAKTA: SKARA FC Grundat: 1995 genom en sammanslagning av lokalkonkurrenterna Skara IF och IFK Skara. På den tiden fanns det inte riktigt underlag för mer än en klubb i staden. Under den första säsongen, 1996, tillhörde Skara FC division 4. Division: Division 4 (2022 slutade de tvåa samt sist i det efterföljande kvalet till division 3) Målsättning: Spela i division 2 år 2025 Nyckelpersoner: Kristian Wejshag (sponsor), Bengt Hassellöf (ordförande), Oskar Wetterling (huvudtränare) och Anton Lans (spelare) Visa mer

****

I det ena hörnet syns skåp fyllda med bollar, västar och koner. På golvet ligger en slängd galge och en omkullvält sopborste.

I det andra hörnet har ett runt bord och fem stolar tryckts in. Där ska det hållas matchgenomgång. Lagdel för lagdel, från försvar till anfall.

Huvudtränaren Oskar Wetterling kopplar in sin laptop och trycker i gång den förberedda presentationen.

– Nu ska vi spela mot Skövdes P19-lag. Vi har ingen aning om hur bra de är. Någonstans är fokus på det vi har jobbat med, säger han.

Gå högt i pressen. Slå ut lagdelar. Hitta in i boxen.

– Frågetecken kring det? Ut och ös bara. Det är Skövde vi möter, det är bara att sparka ner bönderna.

När den sista gruppen spelare har lämnat rummet tillägger han, närmast viskandes:

– Ska man vara ärlig är det väl vi som är bönder jämförelsevis, men … ja.

Oskar Wetterling är ny huvudtränare i Skara FC. Han kommer senast från Vara SK, även de hemmahörande i division 4. När klubben och Kristian Wejshag hörde av sig blev han intresserad av resan som de vill göra. Också av de ambitiösa mål som har sats upp.

Tanken är att Skara FC ska spela i division 2 år 2025. Det innebär att de måste vinna division 4 i år – och division 3 nästa år.

– Att få vara en del av det och även sätta sin prägel känns väldigt stimulerande, säger han.

Du känner ingen press? Ni ska ändå vinna två serier på två år.

– Det är väl någonstans det klassiska en träning i taget, en match i taget.

Närmast alltså Skövde AIK:s P19-lag.

– Det ska bli riktigt kul att se killarna i aktion, säger Oskar Wetterling och vandrar i väg mot konstgräsplanen.

Andreas Fransson ska snart göra honom sällskap. Lagledaren dröjer dock kvar lite längre i omklädningsrummet för att se till så att allt material är med.

”Frasse”, som han kallas, är en legendar i Skara-kretsar. Han har till och med fått sin matchtröja upphängd i omklädningsrummet. Eller, ja … han fick hänga upp den själv. Även rama in den.

– Men spelarna godkände det, poängterar han.

Matchtröjan är rosa, ”Frasse” var målvakt. Numret är 74.

– Det var året då jag började spela.

När slutade du?

– Jag vet inte när det var … Jag gjorde sista matchen när du drog hälsenan.

”Frasse” tittar på Peter Bergsten, lagledare även han.

– Hade jag fyllt 50 då?

Andreas Fransson har hursomhelst sett det mesta när det kommer till fotbollen i Skara. Han har varit med från att det var två klubbar, IFK Skara och Skara IF, till att det blev en, Skara FC, 1995.

Hur högt har ni varit som bäst?

– Division 3, tror jag. Om man inte går längre tillbaka då. Skara IF kvalade till allsvenskan, spelade på Skaravallen, mötte Örgryte. Nu snackar vi 50-tal.

Det första Oskar Wetterling sa när Kristian Wejshag frågade om han kunde tänka sig att ta över Skara FC var inte hur mycket pengar han ville ha. "Istället sa han att han ville få in ett analysverktyg, tv-skärmar i varje rum och en plats där han kunde gå igenom allt med de olika lagdelarna. Det var hans viktigaste grejer. Det är inte division 4 direkt". Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL Platsen där Oskar Wetterling kan gå igenom de taktiska bitarna med sina spelare finns i ett trångt materialförråd. "Man är väl en arbetare ändå", säger huvudtränaren och ler. Att köra matchgenomgången lagdel för lagdel började Wetterling med efter att ha sett Joakim Persson, huvudtränare i Varbergs BoIS, göra samma sak. Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL Lagledaren Andreas "Frasse" Fransson var fyra år när han fick sitt första diplom i IFK Skara. Sedan dess har han varit involverad i fotbollen i staden. Numera hänger hans tröja inne i Skara FC:s omklädningsrum. Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL

REPORTERN Pontus Pettersson, reporter Nya Lidköpings-Tidningen: ”Kristian Wejshag är verkligen i ropet i Skara, oavsett om det gäller skolor, musik eller fotboll. När det kommer till Skara FC är det en miljonsatsning som sticker ut på den här nivån och självklart blir det en snackis när en division 4-klubb (på herrsidan) är så tydlig i sin målsättning. Division 2-spel säsongen 2025 är det som gäller för herrarna och det är med andra ord press på laget att prestera på planen den närmaste tiden. På sportfronten är det annars handbollen som har skapat mest rubriker i Skara det senaste decenniet då damlaget tillhör den absoluta eliten i Sverige. Hur stort intresset för Skara FC kan bli? Det återstår att se. De flesta lokala klubbar här omkring har svårt att locka publik och det är bara att kolla på Lidköpings FK, som har runt 200 personer på sina matcher. LFK är ju kanske den klubb i näringskedjan som Skara i första hand vill komma ikapp och utmana. Med det sagt - för oss som följer den lokala fotbollen är det uppfriskande när det händer något som sticker ut, när en klubb inte rättar in sig i ledet”. Visa mer

****

Stadsfester, hästuppfödning, cykling, Melodifestivalen … Det Kristian Wejshag är allra mest förknippad med är faktiskt skolor.

2001 slog han upp dörrarna till musikprogrammet Music & Production (MoP) i Skara. 15 år, och en gymnasiereform senare, blev programmet till en friskola, Olinsgymnasiet, där Wejshag är huvudman. I dag finns friskolan på fem orter i Skaraborg, har ett elevantal på omkring 650 och kommer omsätta 100 miljoner kronor 2023.

Med tanke på de fina siffrorna är det lätt att tro att det är från friskolan som Kristian Wejshag har plockat de pengar som han, via sponsring, har lyft in i Skara FC. Speciellt när man ser att Olinsgymnasiets logotyp är tryckt mitt på Skara FC:s matchtröja. Och när man vet att andra friskolor har gått till väga på exakt det sättet.

Thoréngruppen, till exempel. I slutet av förra året skrev SportExpressen om hur dess vd Raja Thorén har använt skolpengen för att finansiera SM-guld i innebandy och fotbollslag på elitnivå.

Det finns inget juridiskt fel i det, ska sägas. I Sverige är det tillåtet att ta emot pengar för undervisning och skicka dem vidare till andra verksamheter.

Debatten kring hur skolpengen, skattemedel ämnade för undervisning, omvandlas till vinstmedel har dock varit intensiv. Och många aktörer har tvingats motta kritik. Thoréngruppen. Även Kristian Wejshag.

– Jag visste att jag skulle mötas med ganska mycket skepsis initialt. Det blir så när någon kommer och säger: ”Jag ska sponsra med pengar”.

Särskilt när man kommer från skolans värld.

– Föreningen mötte det också, med allt rätt, med en viss försiktighet. De sa: ”Vad händer om han inte gör det här efter tre år? Hur ska vi kunna bära det?”. Sedan är det klart: Vilken förening säger inte ja till en sponsor?

Hur ser du på debatten kring friskolor i Sverige?

– Jag är självklart för att vi ska ha friskolor i Sverige, det är inget snack om det. Men vi måste få bort de som inte är seriösa. Lycksökarna som tar ut pengar och placerar i andra verksamheter.

Wejshag menar att han inte är en av dem.

– Jag läser artiklarna om aktörerna som jobbar så. Det sticker i mina ögon. I mitt fall ska jag förklara: Det är inte Olinsgymnasiet som sponsrar Skara FC, det är mitt eget investmentbolag.

Wejshag Invest AB. Sex olika bolag ingår där, Olinsgymnasiet i Skara AB är ett av dem. Kristian Wejshag är dock tydlig med att han aldrig har tagit ut en krona från sina skolor. Han menar att det inte går när man växer så mycket som de har gjort. Istället har alla pengar återinvesterats i ”organisk tillväxt”.

– Mitt uppdrag och mitt tillstånd bygger på att jag ska förse ungdomar med bra utbildning. Det är det som är min prio. Då kan du inte rucka på pengarna, det vore helt korkat.

Om det inte är Olinsgymnasiet som sponsrar Skara FC, varför syns deras logotyp på matchtröjorna?

– Wejshag Invest sponsrar, men vi äger flera varumärken. Ett av dem är Olinsgymnasiet. Då väljer vi att synas med det varumärket. Wejshag Invest har inget behov av att synas i de sammanhangen. Vi har inte ens en logotyp.

Olinsgymnasiet beskriver sig själva som ”Den lilla skolan där allt blir möjligt”. Friskolan har fem skolor på fem orter och 17 olika program. Bland annat fotboll. Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL

Är det många som tror att du har gått in med skolpengar?

– Absolut.

Vad känner du kring det?

– Vad ska man säga? Det spelar nog ingen roll vad jag svarar.

Folk kommer tro det ändå?

– Ja, så är det. Folk ser mig som en skolmänniska, oavsett vilken roll jag har.

Wejshag pausar.

– Och ska man vara ärlig, och det ska man, så tror jag att folk retar sig på mig.

Varför?

– När man väljer att vara en offentlig person, och speciellt när det går bra, så retar det folk. Tyvärr fungerar vi så i Sverige. Jantelagen är stark, speciellt här där vi bor i Skara. Det är inget jag gnäller över, det är bara ett konstaterande. Det viktigaste för mig är att jag vet var mina gränser går. Hade det varit så att jag hade valt att använda Olinsgymnasiets pengar, då hade jag sagt det. Då hade jag stått för det.

Så, varifrån kommer pengarna? Enligt Wejshag har de genererats från hans andra verksamheter. Han har till exempel ett bolag som köper och säljer fastigheter.

– Sedan har jag haft tur med låtar som jag har skrivit.

Samt sett några av sina hästar springa in miljonbelopp, Edibears bland annat.

Hur stor är summan som du har sponsrat Skara FC med?

– Det är stora belopp, det är det. Första året handlade det om 600 000.

Och under de tre år som projektet initialt pågår tror Wejshag att han totalt kommer bidra med drygt två miljoner.

Pengarna är nästan uteslutande tänkt att gå till spelarlöner. Länge hade Skara FC en policy att inte betala ut ersättning till spelare. Det har ändrats nu, vilket har lett till att flera stora namn med lokal koppling har kunnat värvas in.

I fjol: Oliver Jonsson och Rasmus Arvidsson från Lidköpings FK (division 2).

I år: Anton Lans från Örgryte IS (superettan).

En drömvärvning.

– Han är en helt fantastisk människa med ett megadriv. Jag förstod att vi behövde få in någon som Anton för att visa att vi menar allvar, säger Wejshag.

Många friskolor har fått kritik och deras vinstuttag har varit föremål för mycket debatt. ”Jag står för och vågar sticka ut och säga att vi är en seriös verksamhet. Rakt igenom en seriös verksamhet. Men vi lider av att andra inte har det”, säger Kristian Wejshag om Olinsgymnasiet. Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL

Vid sidan om fotbollen är Anton Lans verksam inom byggbranschen. Kristian Wejshag har anställt honom för att projektleda renoveringarna på Olinsgymnasiet. På friskolan jobbar även Skara FC:s huvudtränare Oskar Wetterling och ungdomsansvarig Johan Persson.Det går inte komma ifrån att kopplingen mellan skolan och fotbollsklubben är stark. ”Det är klart att det inte är negativt om det går bra för projekt som jag gör bredvid skolan, men jag tror ärligt talat att väldigt få av våra sökande ens har koll på att vi gör den här satsningen i Skara. Jag vet inte om det påverkar, säger Wejshag och tillägger: ”Sedan anställer jag väldigt gärna kompetens personal och bra idrottsfolk. De har ett driv och ett tänk som jag själv har”. Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL

ORDFÖRANDEN Bengt Hassellöf, ordförande Skara FC: ”Kristian (Wejshag) är en spontan person. Han kör hårt i några år, sedan kanske det dyker upp något nytt för honom. Han är en entreprenör. Det gäller att vi inte springer bort oss som förening under resans gång utan har ett bra samarbete och även en framförhållning. Vi vet inte om det här är rätt väg, men vi har tagit beslutet att gå den här vägen nu. Och vi ser det som en möjlighet att utveckla föreningen. Nu gäller det för oss, under ett par års tid här, se till så att vi gör det. Organisatoriskt, ekonomiskt och alltihop.” Visa mer

****

Det står 0–0 efter en kvart. Kristian Wejshag ler nöjt.

– Du har missat 10-15 riktigt bra minuter, konstaterar han när Anton Lans, som inte spelar utan kämpar sig tillbaka från en skada, dyker upp vid konstgräsplanen.

Skara FC gör precis vad de har sagt – och fokuserar på sakerna som de har jobbat med. De går högt i pressen, de slår ut lagdelar och hittar in i boxen. Allt i en Liverpool FC-inspirerad 4-3-3-formation.

– Kan vi få oavgjort här är det en fin start, fortsätter Kristian Wejshag.

Det gör Skara FC. Matchen mot Skövde AIK:s P19-lag slutar 0–0.

Mycket tack vare målvakten Didrik Eriksson, ska sägas. Han storspelar när Skara FC tappar fart och ork i den andra halvleken. Därmed gör han sig förtjänt av den röda sombreron. Den hänger på en krok i omklädningsrummet, den tilldelas matchens bästa spelare.

– Men det är inte så mycket med det nu under träningsmatcherna, förklarar han.

– Det är samma med böter om man är sen till match och så där.

Oturligt.

Superettanprofilen bytte Örgryte mot Skara IF i division 4

Kort efter slutsignalen ropar Oskar Wetterling till sig laget. De samlas i en ring och huvudtränaren tar till orda.

– Härligt, nu är vi i gång. 90 minuter på de flesta av oss, väldigt bra jobbat. Grymt kul att se. Nu får vi se analysen och så. Lätt träning på torsdag, sedan Österlen på lördag.

En kort stund senare tillägger Wetterling:

– Jag är positivt överraskad. Jag tycker att vi gjorde det vi skulle så ofta vi kunde. Nu får vi fortsätta klättra.

Mot division 3 – och sedan division 2.

Spelarna kliver av konstgräsplanen. Lagkaptenen Niklas Eklund är en av de sista.

Han har tillhört klubben sedan 2016 och gläds åt att det äntligen satsas. Dock inte av att det ”bara” blev en andraplats i division 4 i fjol – och att det till slut var Götene IF, värsta rivalen, som lyckades nå en uppflyttning.

– Det tror jag att de var väldigt glada för, säger han.

– Men vi får la se om vi ses i trean nästa år.

Hur mycket snackades det om er satsning bland seriekonkurrenterna?

– Man fick väl några gliringar i fjol, men det la man inte så mycket tankar på. Det är bara att köra på. Och de ska vara rädda för oss, det tycker jag.

Skara FC saknar en hel del bärande spelare till mötet med Skövde AIK:s P19-lag. Det ger flera unga chansen att visa upp sig – som Osama Safar. 18-åringen gör faktiskt sin A-lagsdebut. Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL Kristian Wejshag är på plats för att se årets första träningsmatch. Han lämnar dock med 20 minuter kvar. Tottenham Hotspur FC, hans andra stora favoritlag, ska spela Champions League-åttondelsfinal mot AC Milan. Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL I takt med att Skara FC klättrar genom seriesystemet hoppas Kristian Wejshag få till ett samarbete med just Skövde AIK, i dag hemmahörande i superettan. "De ska till allsvenskan 2027-2028. Vi kan bygga en bro och bli en utvecklingsförening till dem". Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL

LAGKAPTENEN Niklas Eklund: ”Det är en jättespännande satsning och det är klart att man vill vara med på tåget. Det är alltid roligt när det satsas. Och det är väl lite vad Skara har saknat de senaste åren, kan man tycka. Jag har spelat i Skara sedan 2016. Vi har legat i fyran sedan dess. Det var nog året innan som de åkte ur trean, tror jag. Det har väl känts som att det bara har travat på. Så, det är väl på tiden att vi försöker satsa uppåt. Sedan får vi se vart det tar oss”. Visa mer

****

– När jag tog över de här lokalerna var det inte en skola utan ett hotell. Så, ett år drev jag hotell här. Det var helt sjukt!

Hur var du som hotellmagnat?

– Inget vidare. Jag drev restaurang för några år sedan också. Där tror jag att jag var lite bättre.

Kristian Wejshag visar runt inne på Olinsgymnasiet i Skara. Turen börjar på hans kontor, går via klassrumsdelen för att avslutas i elevbostaden där Anton Lans står och spacklar.

Längs vägen kommer hans olika projekt ofta på tal. Och hur de har slutat.

Bygga upp Sveriges största stadsfest? Artister som Afro-Dite, Backyard Babies, Lars Winnerbäck och Markoolio var bokade. Fyra scener utplacerade i Skara. Sedan regnade premiären bort och Wejshag fick sätta sitt företag i konkurs.

– Mina föräldrar fick rädda mig då. De fick pantsätta sitt hus. Jag lärde mig otroligt mycket av det. Och jag gör inga mer konkurser efter det.

Grunda Sveriges bästa hästuppfödning? Det köptes in dräktiga hästston från USA och hölls aktioner, men projektet avvecklades efter tre år.

Skriva låtar till Sveriges främsta musiktävling? Redan 2010 fick Kristian Wejshag med låten I Did It for Love till Melodifestivalen. Jessica Andersson sjöng. Det blev en åttondeplats i finalen. Till årets upplaga har Kristian Wejshag varit med och skapat låten Raggen går. Elov & Beny framför den. De har nått semifinal.

Kristian Wejshag har skrivit flera låtar till Melodifestivalen. I år tävlar han med "Raggen går", som framförs av Elov & Beny Foto: PELLE T NILSSON / SPA SPA | SWEDISH PRESS AGENCY Foto: PELLE T NILSSON / SPA SPA | SWEDISH PRESS AGENCY

– Jag tycker att låten är skitbra. Den kommer funka. Jag såg redan nu att den har streamats över 750 000 på sex dagar.

Bli en av Sveriges vassaste cyklister? Kristian Wejshag tränade 580 timmar per år och slog till slut rekordet på Vätternrundan. Han startade även ett proffsstall och ett eget cykellopp. Sedan kom olyckan.

– Det var tempo-SM, gamla E20. Jag chansade och satt hopkurad lite längre än vad jag borde ha gjort. Det var en bil på banan. Säkerhetschefens bil. En skåpbil. Han såg mig inte utan vejde ut. Följebilen bakom mig räddade mitt liv. De tutade och jag hann vika ut en halvmeter. Jag tog bilen med axeln. Hade jag tagit den med huvudet hade det varit kört direkt. Sedan låg jag 19 meter framför bilen.

21 revben var brutna, lungorna var punkterade och axlarna sönderslagna.

– Jag tog mig tillbaka och började cykla en del, men ett år senare började det komma hjärnspöken. Då la jag av.

Lyfta fotbollsklubben Skara FC? Hur kommer det gå? Kommer de nå division 2 till 2025? Kristian Wejshag tror det. Han berättar att han redan har börjat kika på nyförvärv till nästa säsong. Även att han inte har någon back-up plan, snarare drömmar om att ta fotbollsklubben ännu längre.

– Fungerar det som vi har tänkt och vi klarar det här målet, om föreningen hänger med och allt flyter på, skulle jag vilja spänna bågen en gång till.

Hur hårt?

– Ettan i alla fall.

Wejshag tystnar för ett ögonblick. Jag passar på att fråga varför han gör den här satsningen? Vad syftet egentligen är?

Wejshag förklarar att han tycker att man ska hitta saker att hjälpa till med – om man har möjlighet. Sedan pratar han om att fotbollsungdomarna i Skara behöver ett A-lag att se upp till och sikta emot. Som det är i dag försvinner de bort när de kommer upp 15-16-årsåldern.

– Då kommer Lidköping och Skövde AIK in. Med all rätt söker sig killarna dit. Det jag känner … Jag vill att våra killar ska ha en längre framtid i Skara.

Finns det någon anledning till att du har bestämt dig för att göra något åt det just nu?

– Jo. Jag har baktanken i laget jag tränar, mina egna killar. De ska vara stommen i Skara FC om tre, fyra år. Då måste vi göra det här nu, annars tappar vi dem också.

Något mer?

– Jag är en riktig fotbollsnörd och en riktig tävlingsmänniska. Jag vill se om det här fungerar.

Förutom att skriva låtar till Melodifestivalen var Kristian Wejshag med och skapade popgruppen Timoteij. De fyra tjejerna gick på Wejshags skola i Skara. ”Det var jag och ”Dille” Diedricson som kom på idén: ”Ska vi göra ett elevband? Göra det på riktigt och se om vi kan ta det hela vägen till festivalen?”. Timoteij tävlade 2010 med låten Kom. De slutade femma i finalen. Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL

I fjol spelade Anton Lans superettanfotboll med Örgryte IS. I år väntar division 4. ”Skämtsamt kan man säga att han (Kristian Wejshag) var ute och fiskade och fick mig rätt på kroken. Jag går all in. Helhjärtat. Säg att vi lyckas om två år, det blir ju lite lokal historia”. Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL