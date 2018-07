Sanningen om Zlatans oregelbundna frånvaro

I allsvenskan är vi vana vid konstgräs vid det här laget.

Men i MLS har underlaget visat sig vara den perfekta fördelen för flera lag som spelar i de norra delarna av USA.

Debatten har funnits länge: Guardian skrev ett längre reportage i våras om hur ligans största stjärnor avstod – som Thierry Henry, Didier Drogba och David Beckham – avstod från att spela matcher på konstgräs eftersom de slet så hårt på kroppen och ökade skaderisken.

Nu gäller det även ligans största stjärna: Zlatan Ibrahimovic.

"Kommer inte spela på konstgräs"

Ta Portland Timbers och New England Revolution som exempel: Zlatan Ibrahimovic spelade endast 20 minuter mot Timbers och stod helt över matchen mot New England Revolution under natten till söndagen.

Då rådde vissa frågetecken kring varför Zlatan inte spelade – men nu bekräftar tränaren Sigi Schmid det många misstänkte.

– Det är på grund av konstgräset. Han kommer att spela på konstgräset i slutspelet, men inte nu under ordinarie säsong. Då kommer han nog inte att spela på konstgräs, säger Schmid i podcasten Corner of the Galaxy.

Det är naturligtvis ett drömbesked för Galaxys två återstående motståndare som också spelar på konstgräs: Seattle Sounders (möts 18 augusti) och Minnesota United (möts 21 oktober).

Beckhams utspel mot konstgräs

När Galaxy mötte Portland Timbers i början på juni spelade Zlatan endast 20 minuter, och tränaren Sigi Schimd förklarade då att det var på grund av underlaget.

– Vi kände att vi var tvingade att ta det (beslutet). Vi ville inte att Ibrahimovic skulle göra så många minuter på underlaget, så därför valde vi den här lösningen, sa han.

David Beckham, som sällan gör några större utspel, tog tydlig ställning i frågan år 2007 när han spelade i Los Angeles Galaxy.

– Varje lag borde ha naturgräs och varje fotbollsmatch borde spelas på naturgräs - utan tvekan, sa han då.