Den kamerunska fotbollsstjärnan Samuel Eto'o är mest känd för sina år i Barcelona och Inter där han blev Champions League-mästare vid totalt tre tillfällen.

Anfallaren avslutade sin karriär 2019, men har därefter varit omskriven ändå. Under hösten 2020 hamnade Eto'o på sjukhus efter en allvarlig bilkrasch. När VM avgjordes i Qatar i slutet av förra året fångades Eto'o på film när han anföll en algerisk youtuber, en händelse han sedan bad om ursäkt för.

Nu är det dags igen.

Samuel Eto'o tvingas betala dottern

Erika Do Rosario Nieves, 24, blev under 2022 erkänd som Eto'os biologiska dotter. Mamman heter Adileusa de Rosario som anfallaren dejtade under 90-talet när Eto'o spelade för Madridklubben Leganes. Dottern ska ha fötts 1999 på ett sjukhus i den spanska huvudstaden.

2022 beslutade rätten att Eto'o ska betala ett barnbidrag till Erika Do Rosario Nieves – det har uteblivit.

Den flerfaldiga La Liga-vinnaren har därefter stämts och enligt spanska Marca riskerade Eto'o ett år i fängelse.

Men nu har parterna nått en överenskommelse, skriver tidningen. Eto'o ska betala en miljon kronor till dottern för ett uteblivit barnbidrag.

Fotbollstjärnan har under hela sitt liv undvikit kontakt med modern och dottern. Han ska till och med gått till hårt angrepp mot dem.

– Jag bryr mig inte om mamman eller barnet dör, lämna mig i fred, ska Eto´o ha sagt enligt Adileusa de Rosario, skriver Marca.