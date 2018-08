Samir Nasris straff skärps efter bilden

Samir Nasri stängdes av från all fotboll i sex månader efter att ha tagit att klinken ”Dripdoctors” gett fransmannen en bahandling och lagt ut det på sin Twitter. Det var i december 2016. Under den perioden spelade han i Sevillia, på lån från Manchester City. Nasri var på en klinik i Los Angeles för att få en intravenös injektion av näringsämnen vilket fick den spanska antidopingbyrån, AEPSAD, att reagera och starta en utredning. I våras valde Uefa att stänga av Samir Nasri från all fotboll i sex månader.

Kan spela igen i november

Uefa har nu valt att stänga av stjärnan, som spelat i bland annat Arsenal, Manchester City och Sevilla, i ytterligare tolv månader. Organisationen tyckte att det tidigare straffet var otillräckligt. Avstängningen är bakdaterad till den första juli 2017 och från och med i november kan den franska stjärnan börja träna med en ny klubb. Nasri står för närvarande inte under kontrakt med någon klubb. Hans senaste klubbtillhörighet var Antalayaspor – där han spelade åtta matcher och gjorde två mål innan avstängningen trädde i kraft.

Även simstjärnan Ryan Lochte har råkat ut för en snarlik avstängning. Skandalstjärnan gjorde också han en intravenös behandling, la ut en bild på det på soicala medier – för att senare stängas av från all simning i över ett år. På så sätt missar simstjärnan VM Gwangju i Sydkorea.

