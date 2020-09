Så ska stjärnan ta över och förändra fotbollen

Den 11 juli 2020. Serie A-säsongen har dragit i gång igen efter coronauppehållet, och den stora snackisen i den italienska ligan handlar om Zlatan Ibrahimovic och hans eventuella framtid i AC Milan.

Men den dagen offentliggör just Milan också sitt nya samarbete med ett företag som kan få stor inverkan på den europeiska fotbollen framöver. Milan meddelar att de ingått partnerskap med Roc Nation Sports, en förgrening till rapparen Jay-Z:s skivbolag och agentur Roc Nation. Tillsammans har de bland annat arrangerat en välgörenhetsgala för att samla in pengar till coronavirusets offer.

Jay-Z har tidigare sett Zlatan Ibrahimovic spela för Paris Saint-Germain – och Zlatan har i sin tur avslöjat att han lagt in rapparens hit ”Dirt Off Your Shoulder” på sin träningsspellista.

I USA representerar Roc Nation Sports redan välkända namn inom basket, amerikansk fotboll och baseboll, men är enligt franska L'Equipe nu redo att ”erövra den europeiska fotbollen”. Sportagenturen har redan knutit till sig stjärnor som Marcus Rashford, Kevin de Bruyne och Romelu Lukaku.

”Kan jag få träffa Jay-Z?”

Vice vd:n Michael Yormark menar att Roc Nation har en stor fördel när de ska sajna spelare: Deras kontakter i musikbranschen. Yormark berättar för Goal att han under en första kontakt med en potentiell klient fick höra att spelaren gillade artisten DJ Khaled.

– Så jag ringde upp honom på Facetime. Så DJ Khaled sitter och berättar om Roc Nation för den här spelaren, säljer hela konceptet. Han gör mitt jobb åt mig! När spelare skriver på för oss frågar de alltid: ”Kan jag få träffa Jay-Z”? Musiken och sporten går verkligen in i varandra, säger Yormark.

Shawn ”Jay-Z” Carter är inte bara en av de mest framgångsrika och inflytelserika rapparna någonsin, utan har även lyckats föra in sitt vinnande koncept till andra branscher.

– Han har på många sätt satt en standard för vad som är skicklighet och framgång. Han var för så många nutida rappare den absolut största förebilden. Men oavsett hur mycket mer av en affärsman han är i dag än rappare så är hans musikaliska arv hiphop-historia, säger Tina Mehrafzoon, musikjournalist och programledare för Musikguiden i P3.

Carter, som beskrivit sig själv som en ”business, man”, snarare än en ”businessman”, fick ut sina första mixtapes samtidigt som han sålde droger i Brooklyn – upprinnelsen till en karriär som förra sommaren nådde en historisk milstolpe.

Jay-Z blev då hiphop-världens första dollarmiljardär, enligt affärstidningen Forbes. Runt 700 miljoner av den drygt 9,4 miljarder kronor stora förmögenheten kommer från musikintäkter, resten kopplas till branscher inom sprit, konst och fastigheter – och snart väntas alltså även idrotten dra in sin beskärda del till ”Hard Knock Life”-rapparens lukrativa verksamheter.

– Han har sagt i intervjuer att att alla sidoprojekt han sysslar med är förlängningar av honom själv, att det finns en emotionell koppling till det mesta. Det kan tolkas som integritet, men oavsett hur han motiverar sina investeringar så är Jay Z en kapitalist mitt i ett väldigt kapitalistiskt system, säger Tina Mehrafzoon.

När tidningen Daily Mail besökte Roc Nation Sports lokaler i London i vintras beskrev de ett företag med potential ”att rubba idrottsmarknaden på samma sätt som Netflix rubbat tv-marknaden”.

Så vill Roc Nation förändra fotbollen

Enligt Michael Yormark försöker Roc Nation sticka ut som agentur på flera sätt.

Utöver möjligheten att slänga in ett Facetime-samtal med DJ Khaled och andra kända artister jobbar företaget med att engagera sina klienter i sociala frågor, det som gjort NBA till en maktfaktor i det amerikanska samhället de senaste åren.

I samband med LA Clippers-ägaren Donald Sterlings rasistskandal 2014 hotade spelarna med en bojkott – vilket slutade med att ligan stängde av Sterling på livstid, och så sent som i augusti sköts flera matcher upp efter spelarprotester mot polisvåldet mot svarta.

– Idrottare är så viktiga i dag. De har unika plattformar och kan faktiskt påverka, säger Michael Yormark till Goal.

Yormark tar upp Inter-stjärnan Romelu Lukaku som exempel på en europeisk stjärna som gör sin röst hörd – bland annat kring problemen med rasism på läktarna i Italien.

– Hiphop växte fram ur missnöje och motstånd mot marginalisering och rasism. När en svart basketspelare klädde sig som en rappare var det på sätt och vis en politisk markering, om än inte alltid medveten sådan. Men åtminstone en sorts allians som man visade upp - en gemensam historia och en kultur som man backade, säger Tina Mehrafzoon.

Hur ser du på möjligheterna att Jay Z:s agentur ska kunna förändra någonting på riktigt i de här frågorna?

– Såväl Jay Z som Beyoncé är några av de mest inflytelserika nutida artisterna. Vad Jay Z kan göra på organisatorisk nivå är svårt för mig att avgöra men som rappare har han absolut banat väg och inspirerat, .

