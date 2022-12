Under fredagskvällen blev flytten officiell. I Al Nassr, som ägs av kronprinsen Mohammed bin Salman, blir stjärnan den bäst betalde fotbollsspelaren någonsin. Ronaldo kommer dra in 2,2 miljarder kronor per säsong, enligt Fabrizio Romano.

Det är inte bara lönen som kommer vara massiv.

Cristiano Ronaldo kommer ha stort inflytande över Al Nassr, uppger CBS Sports.

”En källa skämtade om att Al Nassr kommer att bli Cristiano FC. Om den erfarna anfallaren vill ha en ny tränare kommer han att få det”, skriver sajten.

Kontraktet uppges sträcka sig över två och en halv säsong, därefter väntas Ronaldo få en roll i Saudiarabiens ansökan om att arrangera VM 2030.

Ronaldo lämnade Manchester United tidigare i vinter efter en kontroversiell intervju med Piers Morgan. I intervjun kritiserade anfallaren bland annat Uniteds tränare Erik ten Hag.