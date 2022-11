Cristiano Ronaldo satte fotbollsvärlden i gungning med sina kritiska uttalanden mot Manchester United.

I en intervju med tv-profilen Piers Morgan gick portugisen till attack mot tränaren Erik ten Hag (”jag har ingen respekt för honom”) och klubbledningen (”jag känner mig förrådd”).

Uttalandena, först publicerade i The Sun, har väckt starka reaktioner och utlöst en våg av motkritik mot Ronaldo. Bland annat då 37-åringen tidigare i går försökt tvinga sig bort från klubben och vägrat komma in som avbytare under en match.

Ronaldo bötfälls med miljonbelopp

Det sistnämnda utspelade sig i oktober, i matchen mot Tottenham. Då bötfällde klubben Ronaldo med två veckors lön, en miljon pund (drygt 12 miljoner kronor). Summan lär dock inte svida märkbart i plånboken för portugisen, som enligt Forbes dragit in över en miljard kronor det senaste året.

Nu skriver Metro att Manchester United väntas straffa Ronaldo på samma sätt även den här gången. Tidningen uppger även att stjärnan troligtvis har gjort sin sista match för klubben och att han kan dumpas redan innan januarifönstret.

Enligt Manchester Evening News ligger anfallarens tidigare klubb Sporting Lisbon närmast till att värva Ronaldo om han skulle lämna United.