En historisk final – den första i Conference League.

Och laget som sent på onsdagskvällen skrev in sig i just historieböckerna heter Roma efter segern mot Feyenoord med 1–0.

– Roma var ett par snäpp bättre under hela matchen, menade experten Jonas Olsson i Viaplays sändning.

– Jag sa till mina lagkamrater när jag kom hit att jag ville vinna en titel. Nu är det gjort, förklarade Romas Tammy Abraham.