Det dröjde inte länge innan Örebro hade tagit ledningen på Behrn Arena. Martin Lorentzson lyfte bollen fint mot Filip Rogic som snyggt placerade bollen bakom Hampus Nilsson i Falkenbergsmålet.

Hemmalaget fortsatte därefter att näta. Kevin Wright utökade till 2–0 efter en volleyträff och inte långt därefter kom också 3–0-målet. Nordin Gerzic slog frisparken och träffade Rogic på pannan som därmed var tvåmålskytt.

Rogic med sitt andra mål i matchen

Falkenberg inte chanslöst

– Det var ett perfekt inlägg av Nordin och det var bara för mig bara att sätta dit huvudet. I övrigt är jag nöjd med vårt passningsspel. Nu är det bara att fortsätta som vi har gjort, sa Rogic till C More i halvlek.

Falkenberg var däremot inte chanslöst. Robin Östlind hade två riktigt fina chanser under den första halvleken.

– Jag tycker att vi borde leda den här matchen. Jag ska göra mål på den första chansen, sa Östlind till C More.

I den andra halvleken var Falkenberg tvunget att gå framåt för att försöka få till en reducering, men i stället blev bortalaget straffat.

Rogic tremålsskytt

Filip Rogic slog nämligen till med eftermiddagens tredje mål och ett hattrick var därmed fullbordad. 26-åringen höll sig framme efter en målvaktsretur och petade in bollen.

– Det var jätteskönt att spela fotboll igen. Vi gjorde en bra prestation. Trots att vi har haft en tung period bakom oss har vi en positiv ton i omklädningsrummet. Nu är det bara att fortsätta, säger Martin Broberg till C More som stod för två assister under matchen.