70 000 åskådare på MetLife Stadium i New Jersey fick under natten till lördagen fick se en riktig utklassning. Rödvita Atlético besegrade sin rival med hela 7–3, efter fyra mål från Diego Costa.

Costa blev dock utvisad i den andra halvleken efter en kontrovers med Dani Carvajal som även han fick lämna planen efter bråket.

Reals försök i slutminuterna

Även Madridsklubben värvning Joao Felix visade upp sig och gjorde mål redan efter åtta minuter och i halvtid var ställningen 4–0.

Och Diego Costa han få in en boll i 51:a minuten innan bråket med Dani Carvajal. Kort därpå satte Vitolo Atletis Atléticos sjunde mål med dryga halvtimmen kvar av matchen.

Nacho, Karim Benzema och Javier Hernández Carrera gjorde Reals mål. De två sista målen kom inom loppet av knappt fem minuter i slutskedet av matchen. Men det räckte inte för att ta ikapp avståndet till det rödvita laget.

Zidane: ”Vi kom in helt fel”

– Vi kom in helt fel i matchen. En svår match där vi kom in helt fel. Vi saknade allt, framför allt intensitet, som är ett måste på den här nivån, säger Madridtränaren Zinedine Zidane efter storförlusten enligt spanska AS.

Frågetecknet kring Real Madrid kvarstår därmed efter förra årets floppsäsong.