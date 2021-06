Rami Shaabans nya projekt – odlar frukt

För nästan tio år sedan la Rami Shaaban, 45, handskarna på hyllan efter att ha spenderat karriärens sista fyra år i Hammarby.

Nu ger sig den tidigare målvakten in i en helt annan bransch. Rami Shaaban har nämligen börjat odla och sälja frukt.

Bakom lanseringen av ”Rami Fresh” ligger ett långt arbete.

– Jag har gjort lite research i drygt två års tid. Jag har min pappas familj och släkt i Egypten, jag åker ner fem sex gånger om året och jag ville göra något som har med båda länderna att göra. Något båda länder kan vinna på. Då insåg jag att jag kan bidra på ett väldigt bra sätt. Jag har väldigt bra kontakter i Egypten med de bästa odlarna, det är många där nere som vill jobba med mig med tanke på min karriär och vet hur jag fungerar som människa. Och det är samma här i Sverige faktiskt, berättar Shaaban.

Planen är att sälja med druvor, sötpotatis och apelsiner till en början.

– Nu börjar det bli skarpt läge. Nu ska min första container med druvor komma upp på tisdag.

– Jag ska inte sticka under stolen och säga att det har varit en walk in the park, det har det inte varit. Utan jag har lärt mig enormt mycket. Men det är något jag tycker är fantastiskt kul att lära mig och utveckla.

Med i SVT under EM

45-åringen berättar att han spenderar mycket tid i Egypten där han har flera odlingar. Men det stoppar inte Shaaban från att följa fotbolls-EM.

Förre landslagsspelaren kommer även synas i SVT:s sändningar under mästerskapet.

– Jag kommer vara med lite grann i vissa sändningar, sedan kommer jag följa EM från soffan som svensk supporter. Men jag åka ner till Egypten igen månadsskiftet juni juli.

När Sverige premiärspelar mot Spanien väntas en given Robin Olsen ta plats mellan stolparna. Trots snålt med speltid i klubblaget Everton är Rami Shaaban inte orolig.

– Jag tycker han har gjort det jättebra, en bra efterträdare till Andreas Isaksson. Sedan kanske han inte har fått maximalt med speltid i Everton som han har önskat, men varje gång han spelar i landslaget har det gått bra.

– Jag tror Robin har ett jättebra EM framför sig.