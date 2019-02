Det började med Nordirlands matcher. Men ganska snart kom den att höras bara det var en match:

"Will Grigg's on fire

Your defence is terrified

Said Will Grigg's on fire

Your defence is terrified

Will Grigg's on fire

Your defence is terrified

Will Grigg's on fire

(C'mon)

Na, Na, Na, Na, Na, Na, Na, Na, Na, Na, Na, Na, Na"

Sången om den nordirländska anfallaren Will Grigg blev en superhit under EM i Frankrike 2016 och även om Grigg inte spelade en enda sekund i mästerskapet blev han världskänd.

Will Grigg lämnar Wigan för Sunderland

27-åriga Grigg var då, som ramsan klargör, en målfarlig anfallare i League One-laget Wigan och han fortsatte på samma sätt efter EM. Den gångna säsongen blev det 19 fullträffar i ligan för Grigg när Wigan vann League One och tog klivet upp i the Championship.

Men nu lämnar Grigg klubben.

På fredagsförmiddagen meddelade Wigan att de sålt Grigg till Sunderland för strax över 47 miljoner kronor.

– Vi ville desperat ha kvar Will, men vi kunde inte säga nej, säger klubbens tränare Paul Cook.

Enligt BBC-journalisten Simon Stone är de 47 miljonerna Sunderland la på Grigg den dyraste övergången i League Ones historia.