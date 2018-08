John Arne Riise var en av de främsta norska fotbollsspelarna under 00-talet. Men precis lika känd som den hårdskjutande vänsterbacken är för sina sportsliga framgångar är han för sitt liv utanför planen.

Hans tre äktenskap är exempelvis väldigt omskrivna. Riise, som i dag är gift med Louise Angelica Riise, gifte sig 2003 med Guri Havnevik och 2010 med Maria Elvegaard.

Riises selfie med Kardashian

För fyra år sedan fick Riise, som samarbetade med spelbolaget Betsson, resa till Las Vegas för att närvara vid poker-VM. Vid samma tillfälle bjöd han sina Instagram-följare på en överraskning av det större slaget.

Plötsligt dök Riise och hustru Angelica upp på bild jämte dokusåpastjärnan Khloe Kardashian, känd från världshiten "Keeping up with the Kardashians".

"Det här gjorde min fru väldigt lycklig", skrev Riise.

Men enligt Netteavisen kom bilden med en rejäl prislapp.

– Riise bad om en selfie, men fick höra att om han ville ha det, så var han tvungen att köpa en champagneflaska för ungefär 30 000 kronor, säger en källa till Netteavisen.

– Champagneflaskan hamnade på bordet och John Arne fick sin selfie.

”Väldigt bra fest”

Riise stötte ihop med Kardashian på nattklubben Tao. De fick inträdet betalat av Betsson.

– Festen och hela Las Vegas-upplägget som Betsson ordnade var väldigt bra. Betsson hade bokat bord och organiserade allt som hade med festen att göra, säger Rise.

Riise har utöver fler landskamper för Norge även spelat för storklubbar som Liverpool och Roma. Med de förstnämnda vann han Champions League 2005.