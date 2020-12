Tog poäng mot City i går – nu tvingas tränaren bort

Målvakten Sam Johnstone storspelade när West Bromwich skrällde mot topplaget från Manchester. Trots en poäng är tränarens dagar i klubben räknade.

Redan under tisdagskvällen avslöjade The Telegraph-journalisten John Percy att Slaven Bilic fått sparken. Under onsdagen bekräftar klubben att han tillsammans med sitt tränarteam lämnar. Bilic är den första tränaren i Premier League den här säsongen som fått lämna.

Samtidigt uppges Sam Allardyce, av flera brittiska medier, vara den tilltänkte efterträdaren.

West Brom ligger just nu nästsist i serien med sju poäng på kontot.