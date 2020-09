Kai Havertz, 21, har gjort succé i Bundesliga den gångna säsongen. 21-åringen gjorde 12 mål på 30 matcher i ligan vilket gjort honom till Chelseatränaren Frank Lampards huvudfokus den här sommaren.

Nu kommer uppgifter om att tysken har lämnat den tyska landslagsamlingen i Stuttgart för att genomgå läkarundersökningen och göra klart med Londonklubben.

Kontrakt till 2025

David Ornstain på The The Athletic skriver på Twitter att Chelsea betalar 814 miljoner kronor plus eventuella bonusar för att lösa 21-åringen.

Samtidigt skriver Sky Sportsjournalisten Fabrizio Romano att Havertz kommer att skriva på ett kontrakt med Chelsea som sträcker sig till år 2025.

Affären väntas bli officiell inom det närmsta dygnet.

