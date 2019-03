Under torsdagskvällen meddelade Uefa att Manchester City är under utredning för brott mot Uefas ekonomiska regler Financial Fair Play.

Uefa säger i ett utlåtande att utredningen fokuserar på uppgifter om flera allvarliga överträdelser som kommit fram i medierna den senaste tiden.

Der Spiegel publicerade en reportageserie i fyra delar där de granskade klubbens ekonomiska förehavanden.

Bland annat ska anklagelserna gälla att klubben finansieras på ett sätt som inte faller inom ramarna för Uefas ekonomiska regelverk.

Riskerar att uteslutas ur Champions League

Nyhetsbyrån AP skriver också att Manchester City riskerar att uteslutas ur Champions League.

Uefa vill inte kommentera ärendet under pågående utredning.

BBC rapporterar också att ett fall rör den då 14-årige jättetalangen Jadon Sanchos övergång från Watford till Manchester City.

Enligt BBC ska City ha betalat Sanchos agent ett miljonbelopp. Den affären utreds just nu av brittiska fotbollsförbundet FA.

2014 straffades Manchester City för att ha brutit mot de finansiella reglerna.