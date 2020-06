Manchester City-stjärnan Kyle Walker har varit rejält omskriven under våren. I april bjöd bröt han mot coronarestrektioner då han bjöd in prostituerade till en fest.

För några månader senare presenterade flirten Lauryn Goodman för City-spelaren att hon var gravid tillsammans med Walker, och födde barnet några månader senare.

Annie Kilner har tre barn tillsammans med Walker och är även vän med Lauryn Goodman.

När Kilner fick reda på City-stjärnan hade en affär med Goodman sa hon så här genom en vän i brittiska The Sun.

Walker var otrogen

– Han är en dåre när han riskerar sin familj för detta. När han berättade för mig krossades mitt hjärta. Jag mådde väldigt psykiskt dåligt. Luften gick ur mig. Min värld kraschade helt i det ögonblicket.

Men nu har historien tagit en helt annan vändning. Nu ska Kilner nämligen gifta sig med Kevin Walker.

Ett krav från Kilner har varit att Walker avslutar all kontakt med Lauryn Goodman och deras nyfödda barn. Det har försvarsspelaren godkänt, enligt The Mirror.

Förra året dumpade Annie Kilner City-stjärnan efter att hon hade upptäckt att han hade varit otrogen mot henne med Ex On The Beach realitystjärnan Laura Brown. Walker och Kilner hade då varit tillsammans i elva år.

Paret delade på sig under sommaren, men ska nu gifta sig.