Emmanuel Eboue har inte haft något enkelt liv sedan fotbollskarriären tog slut.

En komplicerad skilsmässa ska ha rört till det ekonomist för Eboue, och enligt 101greatgoals så ska Eboue ha sagt sig sova på en kompis golv och inte ens ha råd med en tvättmaskin.

Ska ha blivit häktad för mordbrand

Nu ser det ut att gå ännu mer åt pipsvängen för den forne högerbacken – åtminstone om man ska tro de brittiska tabloiderna.

The Sun och The Mirror rapporterade nämligen under gårdagen att Eboue just nu sitter häktad i norra London, misstänkt för mordbrand och uppsåtligt felaktig information.

"En polisutredning har startat gällande mordbrand vid en adress i Enfield under söndagen den 30 juni. En 35-årig man har arresterats till följd av misstankar om mordbrand och uppsåtligt felaktig kommunikation”, skrev den lokala polisen enligt The Mirror.

Agenten slår tillbaka: "Det är fejk"

Men nu kommer uppgifter som totalt strider mot mordbrandsanklagelserna. Fotbollssajten CalcioMercato säger sig ha talat mot Emmanuel Eboues agent, som dementerar det hela:

– Jag är med Emmanuel just nu i Uganda. Vi är med varandra just i detta nu, så historierna som säger att han sitter häktad i London är fejk, säger han och fortsätter:

– De försöker smutskasta hans namn. Emmanuel är en väldigt god vän till mig, han är inte så våldsam som de skriver.