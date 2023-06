Väcker avsky på grund av sin tröja

För första gången någonsin möttes de båda Manchester-klubbarna i en FA-cupfinal.

Det historiska mötet på Wembley slutade med en 2-1-seger och ännu en titel för City, vars lagkapten Ilkay Gündogan blev stor matchhjälte med två volleymål.

I svallvågorna av klubbens sjunde FA-cuptitel, som var ett steg närmare den där trippeln, har nu en supporter från finalen blivit en stor snackis. Flera brittiska medier, däribland Daily Mail, skriver att en Manchester United-supporter greps på Wembley.

Detta på grund av sin tröja.

Supportern gripen på grund av tröjan

Den vita matchtröjan är i sig inte kontroversiell, men på ryggen hade han tryckt ”Not enough” ovanför tröjnumret 97. Många uppfattade det som ett hån mot de 97 Liverpool-supportrar som miste livet under läktarolyckan på Hillsborough-stadion 1989.

Genom åren har flaggor med budskapet ”Justice for the 97” synts flitigt på Liverpools hemmaarena Anfield. Och på matchtröjorna har siffran 97 sytts in i nacken mellan två brinnande facklor.

Bilderna på United-supportern fick snabbt spridning och väckte avsky på sociala medier.

”En Manchester United-supporter på Wembley i dag. Få den här mannens ansikte att spridas på sociala medier så fort som möjligt. Han måste ställas till svars”, skrev ”The Kop Watch”.

Nu bekräftar polisen att de gripit mannen – i ett svar till Liverpool-kontot.

”Vi har samarbetat med personal på Wembley och identifierat individen. Han har gripits och tagits i förvar. Han är misstänkt för brott mot allmän ordning”, skriver Metropolitan Police Events på Twitter.