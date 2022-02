Uppmanas att ”sno” Elanga från Sverige

Anthony Elanga fortsätter att skapa rubriker och det tog knappa fem minuter innan han skickade in kvitteringen mot Atletico Madrid i Champions League.

Elanga har representerat Sverige på ungdomslandslagsnivå och efter succén höjs röster för att förbundskapten Janne Andersson ska ta ut Elanga i A-landslaget.

– Han levererar på världsscenen just nu. Han kommer in med entusiasm och självsäkerhet. Det är klart vi vill ha det i ett svenskt landslag, sa C Mores expert Mikael Lustig efter matchen mot Atletico Madrid.

Men det finns fler som drar i 19-åringen. Den gångna veckan kom uppgifter om att Kameruns fotbollsförbund försöker att övertyga Elanga att spela för Kameruns landslag. Detta ska också vara något som Elangas far, Joseph Elanga, föredrar.

Tidigare i veckan gav den svenska landslagchefen Stefan Pettersson sin bild av intresset för Elanga.

– Det här är inget konstigt för oss. Han (Anthony) har varit i vår verksamhet länge i och med U-landslagen och han var ju tillfrågad till januariturnén. Det är klart att vi har koll. Han vet mycket väl att han står högt på listan honom svensk fotboll i och med att han har varit med så länge, sa han till SportExpressen då.

Uppmaningen till Southgate

Men det finns ett tredje alternativ – nämligen England – och Elanga har tillbringat en stor del av sin uppväxt i landet.

I en artikel i The Sun uppmanas nu det engelska landslaget att ”säkra upp” Elanga framöver och liknar svensken med Thierry Henry.

Vidare bedömer tidningen chansen att Janne Andersson tar ut Elanga till VM-kvalet mot Tjeckien i mars som god och pekar ut Unitedförsvararen Victor Nilsson Lindelöf som en nyckelperson i Elangas val.

”Han kan vara försvunnen inom 60 sekunder”, skriver tidningen.

Vidare skriver tidningen att de ser Elanga som en spelare som vore bofast i det engelska landslaget i framtiden. De vill därför att förbundskapten Gareth Southgate agerar och att Elanga tas ut till vänskapsmatcherna mot Schweiz och Elfenbenskusten i mars.

”Om Southgate vill få det att hända måste han trampa på gasen annars riskerar han att förlora honom”.

Enligt The Times har Southgate däremot inte funderat på att ta ut Elanga – i stället har Janne Andersson redan planerat att ta ut 19-åringen i Sveriges trupp i mars, enligt uppgifterna.