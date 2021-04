Uppgifter: Träffar nya klubbar i dag

Den norske superstjärnan Erling Haaland fortsätter att ösa in mål i Borrusia Dortmund. Anfallaren finns på flera toppklubbars lista, däribland Manchester City och Paris Saint-Germain. Den senaste klubben att ge sig in i diskussionen är Barcelona. Under torsdagen var Haalands agent Mino Raiola tillsammans med norrmannens far Alf-Inge i Barcelona för att diskutera anfallarens framtid tillsammans med klubbens vd Joan Laporta.

Duon reste sedan vidare till Spaniens huvudstad för att träffa Real Madrid, enligt spanska rapporter.

”Han är inte till salu”

Men samtidigt är Borrusia Dortmund tydliga: De tänker inte sälja Haaland i sommar.

– Jag pratade med Raiola under onsdagen redogjorde att vi har en långsiktig plan för Erling. Jag kan se att han stannar hos oss under en längre tid framöver, säger Dortmunds sportchef Michael Zorc till Sky Germany.

Enligt spanska Mundo Deportivo kommer Railoas och Haalands Europa-tour att fortsätta. Efter att de har besökt Madrid kommer resan att fortsätta till London för samtal med fyra olika Premier League-klubbar.

Manchester City, Manchester United och Chelsea har tidigare rapporterats vara intresserade av att värva det norska stjärnskottet. Nu ska även Liverpool vara heta i jakten på Haaland.

Borussia Dortmund värvade Erling Braut Haaland från RB Salzburg för drygt 220 miljoner kronor förra vintern och har tidigare uppgetts vara villigt att sälja honom i sommar om man får in bud på 180 miljoner euro (drygt 1,8 miljarder kronor).