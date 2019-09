Liverpools storstjärna Virgil van Dijk prisades nyligen under Champions League-lottning som turneringens bästa spelare under förra säsongen. Dessutom är ha nominerad till Fifas The Best-pris tillsammans med Cristiano Ronaldo och Lionel Messi.

Detta efter en jättesäsong för PL-klubben som vann Champions League. Nu belönas han med ett nytt jättekontrakt enligt The Mirror.

Nederländarens lön höjs från 1,5 miljoner kronor i veckan till enorma 2,4 miljoner, och kontraktet kommer sträcka sig över sex år till 2025.

Maguire-övergången spelade roll

Enligt The Mirror så har Harry Maguires rekordövergång till Manchester United spelat en roll i den nya jättelönen, då den engelska landslagsbackens lön gav van Dijks representanter en mållön.

Liverpool har inlett Premier League-säsongen på bästa sätt med fyra raka segrar och leder ligan.