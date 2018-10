Uppgifter: Mourinho är beredd att slå rekordet

Uppgifterna fanns där redan i våras, inför sommarfönstret.

Sergej Milinkovic-Savics succéssäsong i Lazio hade gjort honom eftertraktad bland ett flertal storklubbar, och brittiska uppgifter menade att serben själv föredrog en flytt till Manchester United.

Nu skriver tabloiden The Sun att United ligger bra till för att värva Milinkovic-Savic i vinter – och att José Mourinho är beredd att slå klubbrekordet på den dryga miljard som United betalade för Paul Pogba.

Mourinhos kontakt med agenten

The Sun, som ibland har en tendens att överdriva sina uppgifter, skriver att Mourinho har en nära kontakt med den serbiske stjärnans agent Mateja Kezman – den före detta spelaren som Mourinho värvade till Chelsea 2004.

José Mourinho var på plats under Serbiens Nations League-möte med Montenegro på torsdagen, enligt The Sun för att spana in Milinkovic-Savic.

