Sky hänvisar till källor nära Lineker som uppger att tvisten med tv-bolaget BBC kommer att lösas under kommande 24 timmar. Vidare skriver Sky att ett uttalande gällande Lineker kan komma under måndagen och att Lineker, som är programledare för ”Match of the day”, väntas vara tillbaka i tv-rutan på lördag.

Uppgifterna från Sky kommer efter en tumultartad helg för BBC och tv-bolagets program, särskilt ”Match of the day”, ett program med höjdpunkter från Premier League.

I helgen hade ”Match of the day” betydligt kortare sändningstid (20 minuter), utan kommentering, utan expertanalyser och utan inför match-intervjuer.

Gary Lineker har varit den stora snackisen i fotbollsvärlden den senaste veckan. 62-åringen har stängs av som programledare av BBC sedan han kritiserat Storbritanniens regering och jämfört formuleringar i en ny asyllag med Nazityskland.