Everton är på väg att byta ägare. Enligt brittiska uppgifter väntas Farhad Moshiri få klubben såld på måndag och den potentiella köparen är amerikanska bolaget MSP Sports Capital.

Bolaget leds av den iransk-amerikanske miljardären Jahm Najafi, med den tidigare agenten Jeff Moorad som vd. Den senare är välkänd i Hollywood-kretsar, genom filmen ”Jerry Maguire”.

Spelade in filmen på kontoret

Filmen från 1996, med Tom Cruise i huvudrollen, innehåller scener filmade på Moorads kontor – och den klassiska repliken ”show me the money” sägs vara inspirerad av ett samtal mellan Moorad och en NHL-spelare, skriver The Mirror.

Om försäljningen går igenom beror på flera faktorer. Inte minst om Everton lyckas stanna kvar i Premier League.