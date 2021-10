Uppgift: Missnöjd med Uniteds trupp

Sommarens transferfönster ansågs lyckat. Hajpade yttern Jadon Sancho, världsmästarbacken Raphaël Varane och Cristiano Ronaldo hade anslutit. Nu var Manchester United redo att utmana om de riktigt stora titlarna.

Laget fick en flygande start på Premier League, seger 5-1 mot Leeds och sedan följde en rad fina resultat. Men de senaste veckorna har spelet haltat.

Ole Gunnars Solskjaers lag har totalt fem segrar på elva matcher, cuper inräknade. Och de tre senaste i ligan har slutat med två förluster och en oavgjord. Det skiljer redan fem poäng upp till serieledaren Chelsea.

Nu rapporterar Manchester Evening News att Solskjaer är missnöjd med att klubbledningen inte förstärkte mittfältet i somras. Norrmannen har svårt att hitta rätt mittfältskonstellation.

Supertalangen nobbade

Källor till tidningen uppger att det fanns en dialog med den franske supertalangen Eduardo Camavinga, men att han föredrog Real Madrid. Engelske landslagsmannen Declan Rice ansågs för dyr och Bayern Münchens Leon Goretzka kopplades också ihop med en flytt till Old Trafford, men 26-åringen förlängde med den tyska superklubben.

Nu börjar även spelarna i Manchester United få nog av det bristfälliga spelet.

– Helt ärligt, nu har vi spelat så här väldigt länge och vi har inte hittat problemet, säger Pogba till Sky Sports efter förlustmatchen mot Leicester och konstaterar att laget gör för många enkla misstag och släpper in för många billiga mål.

– Vi måste hitta problemet. Vi måste ändra på något. Jag vet inte om det är problem med inställningen... det är frustrerande för vi vet inte vad det beror på? Vi måste hitta problemet snabbt, för om vi ska vara med och slåss om titeln måste vi vinna den här typen av matcher, även om de (Leicester) är ett bra lag och vi spelar på bortaplan.

Expertens varning

Experten Paul Merson tror att det kan bli en dyster säsong för Solskjaer & Co.

– Manchester United har problem. Jag har sagt tidigare att Arsenal kan sluta före dem och ta fjärdeplatsen och jag har inte ändrat mig, säger han till Sky Sports.

Den före detta storspelaren Alan Shearer, nu expert, är kritisk till klubbens agerande på transfermarknaden.

– Det (mittfältet) var Manchester Uniteds problem även förra säsongen, nu gjorde de inga investeringar där och det är samma problem igen. Det finns ingen som kan sätta presspelet och ta kontroll, det fungerar inte i Premier League, säger han i Match of the Day, enligt The Mirror.

Shearer konstaterar att spelare som Ronaldo, Sancho, Bruno Fernandes med flera innebär målgaranti. Lagets problem är ett annat.

– Ett lag kan inte sätta hög press om du inte har tillräckligt med aggressivitet. Om du inte vet hur man gör det, måste man falla tillbaka och hålla laget kompakt. Laget jag såg (mot Leicester) visste inte om de skulle sätta press eller spela med ett lågt försvar, säger han.

Manchester United har spenderat 461.3 miljoner pund, knappt 5,5 miljarder kronor, på nyförvärv under Solskjaers ledning.