Uniteds miss – trodde att Dortmund bluffade

Efter sitt sanslösa genombrott i Borussia Dortmund stod det klart att Jadon Sancho, 20, var en av de hetaste spelarna på sommarens övergångsmarknad. Och ganska snart blev det tydligt att en klubb var mer intresserad än alla andra.

Manchester United.

Redan under våren kom det rapporter om att Ole Gunnar Solskajer för United ledning pekat ut Sancho som den viktigaste spelaren för klubben att få in under övergångsfönstret.

Dortmunds krav på United

Dortmund var dock medvetet om att de satt med trumf på hand. Sancho står under kontrakt med klubben fram till sommaren 2023 och de kände sig inte nödgade att sälja.

Ganska tydligt stod det i ryktesfloran klart att Dortmund hade motkrav på United för att sälja:

1. Betala det vi begär för honom, nämligen 1,2 miljarder kronor.

2. Affären ska vara klar innan den 10 augusti, annars kommer vi inte sälja.

Och det var här United gick bort sig. Klubbledningen trodde inte att Dortmund skulle stå fast vid sina krav och United valde att chansa. Enligt The Athletic satt United och väntade på att Dortmund skulle höra av sig, desperata att sälja. Men i realitet stod Dortmund fast vid sitt ord och såg saken som avslutad efter den 10 augusti.

Nu riskerar United att tappa Sancho helt och hållet

När Dortmunds sportchef Michael Zorc den 11 augusti förklarade att affären var avslutad drabbades United av lite panik.

De försökte få till en affär även efteråt, men försöken var fruktlösa. United kom aldrig nära Dortmunds prislapp och enligt The Athletic så kände sig Sancho undervärderad av United och även om United hade lagt ett stort bud i slutet av övergångsfönstret är det inte säkert att Sancho hade velat lämna.

Nu kommer han med största sannolikhet inte att röra på sig förrän tidigast sommaren 2021 och enligt The Athletic så kommer fler lag att blanda sig i kampen om Sancho då. Därmed kan Uniteds höga spel den här sommaren kosta dem rejält även då.

