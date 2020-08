Det var så sent som under tisdagen som flera engelska medier rapporterade om hur Manchester United vill finansiera storaffären. De ska först betala 720 miljoner kronor, 2021 ska de betala 310 och sommaren 2022 kommer sista delbetalningen på 205 miljoner kronor att skickas in.

Det har också rapporterats om att United och Jadon Sancho är överens om det personliga kontraktet som gör engelsmannen till en av dem bäst betalda spelare i Premier League med veckolön på omkring tre miljoner kronor i veckan.

Men nu kommer en ännu en vändning i sommarens stora transfersaga.

United-ledningen irriterade

BBC rapporterar att Premier League-giganten och den 20-årige poängmaskinen inte alls är överens. Faktum är att Borussia Dortmund och United befinner sig långt ifrån varandra. Något som ska ha gjort United-ledningen frustrerade. De ska därefter ha hotat att avsluta förhandlingarna.

Största problemet tycks vara övergångssumman på 120 miljoner euro, närmare 1,2 miljarder kronor. En summar som Manchester United anser vara alldeles för hög, och som vd:n Ed Woodward, tillsammans med styrelsen valt att kalla för ”orealistiskt”.

Den tyska storklubben har satt 10 augusti som deadline för att komma överens om en övergång.