United tar tung seger – nytt mål av Fernandes

I den första halvleken tunnlade Marcus Rashford svenske landslagsmannen Emil Krafth, tog sin in i straffområdet och tryckte in matchens första mål för Manchester United. Det dröjde inte länge tills kvitteringen kom för Newcastle. Allan Saint-Maximin volley-bredsidade in bollen i mål och kvitteringen var fastställd.

I den andra halvleken inledde Manchester-laget piggt och Daniel James hittade nätet efter endast tio minuter.

– Daniel (James) har haft det tufft, det är inte lätt att spela i Manchester United. Det är många bra spelare här och Daniel har jobbat hårt. Han gör skillnad och det var det vi ville, säger tränaren Ole Gunnar Solskjaer i Viaplay.

Ledningen var ett faktum, men det skulle inte sluta där.

Nytt mål av Fernandes

Rashford blev fälld i straffområdet och Bruno Fernandes klev fram till straffpunkten. Portugisen satte straffen i sedvanlig ordning och har nu gjort 15 mål i ligan. Han är endast en av tre spelare i Europa som har producerat tvåsiffrigt i antal mål och assist.

Debut för 17-åring i ligan

17-årige Shola Shoretire debuterade för hemmalaget efter ett inhopp i den 89:e minuten, något som tränaren Ole Gunnar Solkjaer gladde sig åt.

– Han är en spännande talang som precis fyllde 17. Kul för honom med debut men synd att det inte finns några fans. Det finns ingen bättre plats att göra debut på med fans på läktarna, säger Solskjaer i Viaplay.

Det blev inga mer mål och matchen slutade 3-1 till Manchester United. Vinsten innebar delad andra plats med Leicester City, med tio poäng upp till Manchester City. Nästa match i Premier League är borta mot Chelsea 28 februari.