United illa ute – då klev supertalangen fram

Manchester United tog under söndagen emot bottenlaget Burnley på hemmaplan. Den första halvleken blev en förhållandevis lugn sådan och slutade mållöst.

Men i den andra halvleken spräcktes nollan.

Marcus Rashford dribblade bort backen, spelade in bollen till Bruno Fernandes, som valde att inte ta skottet, utan hoppa över bollen. Där bakom sprang Mason Greenwood och pangade in ledningsmålet.

Men glädjen blev kortvarig.

Cavani målskytt

För minuter senare kvitterade bortalaget via hörna. James Tarkowski nådde högst upp och nickade 1-1.

Matchen såg länge ut att sluta oavgjort, men i den 85:e matchminuten klev Greenwood återigen fram.

Den 19-årige supertalangen lossade iväg ett skott som via en styrning letade sig hela vägen in i mål. Edinson Cavani punkterade sedan matchen när han från nära håll petade in 3-1.

Segern innebar att United är mer eller mindre klart för spel i Champions League nästa säsong. Dessutom krympar de avståndet till serieledare Manchester City. Nu skiljer det åtta poäng lagen emellan.