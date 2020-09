United förlorar 50 miljoner kronor – efter varje match

Succén har uteblivit för Manchester United under det här transferfönstret. Med endast en spelarvärvning (Donny van de Beek) förväntade sig de flesta att klubben agerar och tar in flera storstjärnor. Främsta namnet som United har kopplats ihop med är Borussia Dortmunds Jadon Sancho som uppges kosta 1,2 miljarder kronor. En summa som United inte har velat betala.

Nu avslöjar ESPN anledningen bakom att klubben agerat passivt det här övergångsfönstret.

Stopp från ägarfamiljen

Det beror till stor del av coronapandemin och dess ekonomiska konsekvenser. ESPN påstår att Manchester United förlorar närmare 50 miljoner kronor varje hemmamatch som spelas inför tomma läktare. Och som bekant har det blivit ett par stycken sedan coronaviruset slog till. Sajten skriver vidare det har hittills blivit nio stycken hemmamatcher sedan återstarten av förra säsongen i juni. Och med tanke på att Old Trafford tar in cirka 75 000 åskådare så har förlusten, under perioden som har varit, stigit till 43 miljoner pund, närmare 450 miljoner kronor.

Premier League-giganten räknar med en jätteförlust på närmare en miljard kronor när 2020 ska summeras. Något som fått ägarfamiljen Glazers och vd:n Ed Woodward att bromsa rejält i spelarbudget och stoppa jättevärvningar.

Manchester United inledde Premier League-säsongen med en förlust mot Crystal Palace hemma på Old Trafford med 3-1.

