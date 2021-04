United-floppens nya show: ”Han är stekhet”

Jesse Lingard hamnade snabbt i Ole Gunnar Solskjaers frysbox och fick inte de minuterarna han hade önskat. I januari lånades den offensive mittfältaren till West Ham och David Moyes – båda två känner varandra väl sedan tiden i Manchester United.

I Londonklubben har Jesse Lingard nått nya höjder och öst in poäng. Som belöning togs han ut till det engelska landslaget senast och ser ut att komma med i EM-truppen i sommar.

Och konstigt vore det annars.

Experten: ”Bevisar det ikväll”

Under måndagskvällen stod Lingard för en storartad show mot Wolverhampton. Först gav han bortalaget ledningen när han via en soloräd placerade in 1-0. Minuter senare utökade West Ham ledningen till 2-0 innan Jesse Lingard återigen klev in i handlingarna. Den 28-årige engelsmannen drog i väg med bollen från egen planhalva, omringad av sex (!) Wolves-spelare passade han fram till Jarrod Bowen som satte 3-0.

Efter halvlekens stora show hyllades 28-åringen stort.

”Jesse Lingard är stekhet. Undrar om en klubb som Manchester United tittar på en sådan spelare som Lingard i sommar?”, skriver Gary Lineker på Twitter.

”Jesse Lingard är ett jättebra exempel på en spelare som gärna spelar fotbollsmatcher än att sitta på läktaren och tjäna pengar i en klubb som inte vill ha honom. West Hams glädje och Uniteds förlust, det bevisar han ikväll”, skriver ESPN-journalisten Mark Odgan.

Men Wolverhampton gav inte upp och reducerade två gånger, men kom aldrig närmare än så och matchen slutade 3-2 till West Ham som i och med segern klättrar upp på en fjärdeplats som betyder Champions League-spel.