Tunga förlusten efter röda kortet

Manchester City tampas i vanlig ordning i toppen av tabellen, och hade i mötet med Crystal Palace chansen att ytterligare befästa sin plats bland topp tre.

Då åkte man i stället på en chockförlust.

Chockades av tidiga målet

Bortalaget Crystal Palace inledde starkt, när man redan i den sjätte matchminuten utnyttjade ett misstag på mittplanen. Den ivorianske anfallaren Wilfried Zaha ställde om, gick till attack mot Citys mål och placerade vackert in ledningsmålet i målvakten Edersons vänstra hörn assisterad av Conor Gallagher.

Samme Gallagher skulle i slutet av matchen även få göra mål själv, när han i den 88:e minuten fastställde slutresultatet 0-2 via ett skott som gick via stolpen och in.

Skrällen var därmed ett faktum.

Mittbacksstjärnan utvisad

Manchester City fick en minst sagt snöplig avslutning på den första halvleken.

Detta sedan den spanske mittbacken Aymeric Laporte blivit direkt utvisad efter att ha dragit omkull en framstormande Wilfried Zaha. Hemmalaget fick således spela färdigt matchen med en man mindre.

I och med förlusten halkar City nu efter Chelsea i toppen, som parallellt vann sin match när man besegrade Newcastle på bortaplan med klara 3-0.

Lukakus uppmaning: ”De kan stoppa rasism om de vill, men det gör de inte”