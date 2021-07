Träningslägret inställt efter flera fall av covid

Arsenal laddar inför en ny Premier League-säsong. Spelartruppen samlades för drygt en vecka sedan och tanken var att de skulle åka till Florida i USA för träningsläger. Väl där skulle Londonklubben spela två träningsmatcher, mot Inter och mot vinnaren från Everton och Millonario.

Men så blir det inte.

The Athletic rapporterar under tisdagskvällen att klubben har ställt in resan – timmar innan planet skulle lyfta. Anledningen är att de har fått flera positiva resultat gällande covid-19. Det ska handla om spelare från a-laget och ungdomslaget som har tränat tillsammans den här veckan. Det är i nuläget oklart vilka spelare det handlar om men de drabbade är symptomfria.

Arsenal jobbar nu på en lösning där de ändå får spela träningsmatcher. Storklubben spelar första PL-matchen den 13 augusti mot Pontus Janssons Brentford.