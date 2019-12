Tragedin: Stjärnans tvååriga dotter död

Afobes dotter förflyttades till sjukhus tidigare under veckan men hennes liv kunde inte räddas och Amors gick bort under fredagen.

”Det är med ett extremt tungt hjärta som Afobe-familjen i dag bekräftar den förödande nyheten att deras första barn, deras älskade dotter Amora, 2, har avlidit sent under fredagskvällen. Amore togs till sjukhus för behandling efter en oväntad utveckling av en svår infektion. Tyvärr fick hon sedan ett antal allvarliga komplikationer och trots att läkare gjorde absolut allt de kunde dog Amora under fredagen med familjen vid hennes sida”, skriver familjen enligt Times-journalisten Henry Winter som har lagt upp inlägget på sin Twitter.

På lån från Stoke

Benik Afobes tidigare klubb Wolves skickar sina kondoleanser till anfallaren.

”Våra hjärtan är med Benik Afobe och hans familj efter den tragiska nyheten om hans dotters bortgång i helgen.

Afobe är på lån i Bristol City från Stoke men kommer inte spela något den här säsongen efter att han ådragit sig en främre korsbandsskada.

”Alla Stoke Citys tankar och böner är med Benik Afobe efter morgonens tragiska nyheter. Vi ska vara med dig, Benik”, skriver Stoke på Twitter.

Stöttas av förre Arsenal-spelaren

26-åringen slog sig igenom Arsenals ungdomsakademi, men konkurrensen i Londonklubben var för tuff. Afobe lånades då ut till sex olika klubbar innan han fick kontrakt med Wolves 2015.

Forne Arsenal-spelaren Jack Wilshere har skrivit ett känslosamt inlägg riktat till sin vän.

”Benik, min broder, mina ord kommer aldrig att kunna uttrycka hur djupt jag delar din sorg, och jag vet att inga ord kan hela smärtan i era hjärtan just nu, men vet att jag är här för dig, Lois och din familj, alltid”, skriver Wilshere.

”Amoras smittande leende kommer att leva vidare i våra hjärtan för evigt. Jag älskar dig, min vän, håll ut.”