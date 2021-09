Historiske målkungen Jimmy Greaves är död

Jimmy Greaves är Tottenhams främsta målskytt genom tiderna. På 379 matcher hann han göra 266 mål mellan åren 1961 och 1970. Säsongen 1962/63 gjorde han 37 mål under en och samma säsong – än i dag har ingen annan spelare lyckats slå det målrekordet i den engelska högstaligan.

Nu sörjer fotbolls-England ikonen. För under söndagen meddelade Tottenham att Greaves somnade in tidigt under morgonen den 19 september.

Under landslagskarriären gjorde han 44 mål på 57 landskamper och var en del av den engelska truppen som vann VM-guldet 1966 på hemmaplan.

Greaves, som representerade även West Ham och Chelsea, har vunnit engelska skytteligan sex gånger. Han har även gjort sex hattricks, flest någonsin i England. En av alla dessa hattrick gjorde han i hemmadebuten för Spurs mot Blackpool 1961.

