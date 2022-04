Turerna om ägandet av den engelska storklubben Chelsea har varit många. Detta sedan den ryske oligarken Roman Abramovitj tvingats sälja klubben till följd av sanktionerna mot honom efter den ryska invasionen av Ukraina.

Nu kommer uppgifter från de brittiska öarna att det sista budet, efter en lång tids spekulationer, lagts och godtagits. Detta enligt The Telegraph.

Det är då den amerikanska affärsmannen Todd Boehly som vunnit budgivningen.

Dock har inte Boehlys egna entourage bekräftat budet på 3,5 miljarder pund.

Under dagen ska även andra intressenter varit nära att buda på klubben. Men de eventuella budgivarna i Stephen Pagliuca och Sir Martin Broughton ska ha avstått från att gå vidare med sitt intresse. Dessutom ska Sir Jim Ratcliffe enligt rapporter övervägt att gå in med ett bud på 4,25 miljarder pund, men att hans eventuella bud skulle kommit för sent.

Enligt The Telegraph har Boehly informerats om att han inte behöver höja sitt bud eller liknande. Utan han ska helt enkelt bara kunna invänta grönt ljus från den brittiska regeringen för att kunna genomföra köpet av klubben.