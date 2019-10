Märkliga detaljen när Manchester City vann

De regerande mästarna Manchester City åkte på en rejäl plump innan landslagsuppehållet då de förlorade med 0-2 hemma mot Wolverhampton.

Där och då avgjordes säsongen, menar vissa.

För samtidigt som Pep Guardiolas lag visat sig mänskligt har Liverpool gått som en slåttermaskin under hela hösten och står på åtta segrar på lika många matcher. Men Manchester City har – givetvis – inte gett upp hoppet och besegrade Crystal Palace med 2-0 på Selhurst Park under lördagskvällen.

Ett par minuter innan halvtidsvilan kom ledningsmålet efter att Bernardo Silva skickat in ett perfekt inlägg i boxen. Gabriel Jesus mötte med pannan och skarvade in ledningsmålet via Wayne Hennesseys högra stolpe.

Manchester City vann - utan mittbackar

Två minuter senare var det dags igen.

Efter ett mönsteranfall skickade David Silva in 2-0 mellan benen på Hennessey efter att ha avslutat på volley.

– Vilket mål han gör, säger kommentatorn Niklas Holmgren i Viasat.

Den andra halvleken förblev mållös och Manchester City kunde inkassera tre välbehövliga poäng i jakten på Liverpool. I dagsläget är man fem poäng efter serieledarna, med en match mer spelad.

Manchester Citys målvakt Ederson stod för ett par riktigt fina räddningar, samtidigt som backlinjen var allt annat än väl beprövad. Med anledning av en rad skador ställde laget nämligen upp helt utan ordinarie mittbackar.

Pep Guardiola hyllar vikarierna

De centrala mittfältarna Fernandinho och Rodri fick vikariera där bak – och hyllas av Pep Guardiola.

– Vi fick ett snabbare uppspel eftersom de är centrala mittfältare, lite mer intelligenta och passar bollen så bra. Rodri har inte tränat på positionen en enda gång, men backlinjen reagerade på ett bra sätt, tycker jag, säger Guardiola och fortsätter:

– Vi släppte till ett par chanser, men Ederson gjorde två otroliga räddningar. Det gav oss tre poäng och vi bygger vidare på det, jag tycker att killarna gjorde det bra, som vanligt.

I slutet av matchen byttes den renodlade mittbacken John Stones – tillbaka från skada – in för gästerna.

Fernandinho om den ovana positionen:

– Det gick bra. I den första halvleken kontrollerade vi handlingarna och släppte inte till några chanser. Vi tappade fokus i andra, men överlag var vi det bättre laget och vi förtjänade segern.

Nu sätter Manchester City (viss) press på Liverpool.

– Premier League är så tuff, så svår, så vi försöker bara vinna nästa match och göra vårt jobb. Vi fokuserar på nästa match, det är allt vi kan göra, säger Fernandinho.