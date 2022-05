Erik ten Hag började officiellt jobba som Manchester United-tränare under måndagen. Nederländaren har skrivit på ett treårigt avtal med option på ett fjärde. Han ärver en underpresterande trupp från Ralf Rangnick som fick utstå en dyster säsong.



Han berättade i sin första intervju som United-tränare att han har erbjudit en livlina till Manchester Uniteds floppar. Men varnade för att prestationer som endast är okej, inte kommer att räcka för att spela i hans upplaga av Manchester United.



– Jag har höga förväntningar på mig själv och det är också vad jag kräver av mitt lag. De måste samarbeta och de måste ge sitt bästa varje dag. För mig är bra inte tillräckligt bra. Vi måste göra bättre ifrån oss, säger ten Hag.

Ser potentialen

Uniteds nya tränare lyfte fram potentialen i ett lag som slutade tvåa i Premier League förra säsongen men som fick utstå en dyster säsong under 2021-22, vilket resulterade i att de misslyckandes med att kvalificera sig för Champions League.



Uniteds nya tränare berättade i intervjun att han vill spela en ledande och inspirerande fotboll och att han vill ta tillbaka underhållningen till Old Trafford igen.



– Det finns potential och nu är det upp till oss att få ut det. Det är en process, det kommer att ta tid men jag är övertygad om att vi kommer att komma till den punkt där vi når framgång. Vi måste jobba hårt och bygga på rätt filosofi och strategi, säger ten Hag och fortsätter.



– Jag ser verkligen fram emot att göra det här jobbet. Det finns en enorm historia här och jag ska återställa United till den platsen där klubben hör hemma.

”Blir en stor utmaning”

Erik ten Hag har lagt till Mitchell van der Gaag och Steve McClaren till sin personal i tränarstaben efter att ha officiellt tagit över som huvudtränare efter Ralf Rangnick. Nederländaren medgav att det kommer bli en svår uppgift att vända klubbens nedåtgående trend.



– Det kommer bli en stor utmaning. Jag vill bygga och konstruera ett lag som kämpar för varandra, som är enade och som kommer att få resultat.



Han hoppas kunna ta med sig stilen till United som gav Ajax framgång.



– Sättet vi gjorde det på med en dominerande och dikterande fotboll är något som jag vill ta med mig till Man United också.

Erik ten Hag har varit hjärnan bakom Ajax framgångar de senaste åren. Foto: HOLLANDSE HOOGTE/SHUTTERSTOCK / HOLLANDSE HOOGTE/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK

Så ska han förena United

United kommer att genomgå en betydande översyn av sitt lag under sommaren med en mängd spelare. Inklusive Paul Pogba och Edinson Cavani som förväntas lämna.



The Red Devils har kritiserats för en rad dåliga insatser den här säsongen där vissa hävdar att de har kastat in handduken under vissa matcher. Den nya tränaren sa att han förväntar sig mer kamp från spelarna under hans ledning.



– Överallt där jag har varit i min karriär så har jag alltid haft höga krav på mina spelare. Jag förväntar mig att de kämpar och ger 100 procent. Jag har redan nämnt att bara bra är inte bra nog. Spelarna måste förenas, bli ett lag och slåss mot motståndarna.

Kryptiska svaren om Ronaldo och Rangnick

På frågan om Cristiano Ronaldos framtid i klubben och vad anfallaren kan bidra med till ten Hags sätt att spela fotboll på svarade den nya United-tränaren.



– Cristiano kan göra mål. Men jag pratar med Ronaldo först innan jag pratar med dig, sa ten Hag till reportern.



Många undrar också vad som kommer att hända med Ralf Rangnick och hur hans utformning i klubben kommer att se ut.



– Jag analyserar själv. Jag observerar och pratar med många människor. Jag kommer att dra min egen linje. Hur Rangnicks fortsatta roll ser ut är upp till klubben.



United kommer att återvända till försäsongen den 27 juni. Premier League drar i gång igen den 6 augusti. Dessförinnan ska United spela försäsongsmatcher. Laget möter bland annat Liverpool i Bangkok den 12 juli.