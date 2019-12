Tar över Arsenal – nu kan halva laget lämna

Efter flera veckor av intensiva presenterades Mikael Arteta till sist som ny Arsenal-tränare under fredagseftermiddagen. Han ansluter från sin roll som assisterande tränare bakom Pep Guardiola i Manchester City.

– Det här är en stor ära. Arsenal är en av de största klubbarna i världen, säger Arteta till klubbens hemsida.

Han kommer till en klubb som ligger tia i Premier League och har gått igenom flera tuffa säsonger den senaste tiden.

– Vi alla vet att det är mycket jobb som måste göras men jag är säkert på att vi kommer göra det, säger Arteta.

– Jag är realistisk nog för att förstå att det inte kommer hända över en natt men den nuvarande truppen har mycket talang och det är många unga spelare på väg upp från akademin.

Samtidigt tackar klubbens sportchef Raul Sanllehi Fredrik Ljungberg för hans tid som tillfällig huvudtränare.

– Jag måste hylla Fredrik Ljungberg för hans hårda arbete och ledarskap. Tillsammans med Per Mertesacker har han gjort ett avgörande jobb för oss under svåra omständigheter. Freddie och Per är viktiga delar av Arsenal-familjen och bryr sig mycket om klubben, säger Sanllehi.

Kaoset bakom kulisserna - när Ljungberg tog över

När Arsène Wenger tackade för sig 2018 så skulle Arsenal för första gången sedan 1996 hitta en ny tränare. Valet föll på spanjoren Unai Emery, som nyligen avslutat sitt jobb som huvudtränare i PSG.

Hans debutsäsong i klubben gick upp och ner. Arsenal kämpade dock om en Champions Leagueplats in i det sista, men tre raka förluster i slutet på april sänkte dem och de slutade femma. En poäng bakom lokalrivalen Tottenham.

Den här säsongen fortsatte problemen för Emery och efter 1-2 hemma mot Frankfurt i slutet på november fick ledningen nog. Emery sparkades och in klev Fredrik Ljungberg.

Enligt The Independent så var klubbledningens förhoppning av Ljungberg skulle få ordning på laget och att han skulle förbli tränare säsongen ut. De skulle således köpa sig tid för att i lugn och ro hitta en långsiktig ersättare till Emery.

Men de blev snabbt varse om att problemen i klubben var betydligt större än bara en underpresterande huvudtränare.

Under Ljungbergs fyra matcher som ansvarig har Arsenal endast vunnit en (3-1 mot West Ham) och förlorat två. Ljungberg ska ha informerat ledningen om att ett flertal spelare ”inte brydde sig” och att det mest troligt skulle förbli så tills en permanent lösning på tränarfrågan var på plats.

The Independent skriver att såväl Ljungberg som ledningen var chockade över hur likgiltigt flera spelare uppträdde. Därför var de tvungna att skynda på processen med att få Arteta på plats som huvudtränare.

Stjärnorna vill fly Arsenal

Arteta har i brittisk press beskrivits som en stor chansning. När han slutade som spelare 2016 (då i Arsenal) blev han direkt assisterande under Pep Guardiola i Manchester City, så han har aldrig lett ett lag ensam.

Dock har Arsenal tidigare sett Arteta som ett tränarämne och hoppas att hans tid med Guardiola ska ha utvecklat honom tillräckligt för att axla ansvaret som huvudtränare.

Klart är att Arteta har ett tufft jobb framför sig. Enligt The Independent tvekar drygt hälften av seniortruppen på om de vill stanna i Arsenal eller inte. Bland de mest namnkunniga spelarna som sägs vilja lämna återfinns Alexandre Lacazette, Granit Xhaka och Pierre-Emerick Aubameyang.

Den sistnämnda ska ”desperat vilja lämna”.

Därför måste Arteta ta ett tidigt beslut om huruvida han ska försöka övertala Aubameyang och de andra stjärnorna att stanna, eller sälja dem och använda pengar för att bygga om laget från grunden.