Rashford stor hjälte i Mourinhos återkomst

José Mourinho var tillbaka på Old Trafford.

Där fick den nyblivne Tottenhamtränaren se sin förre anfallare Marcus Rashford ge Manchester United ledningen redan i den sjätte minuten.

22-åringen drev in i banan från vänster och avlossade ett skott mot den främre stolpen. Kanske inte helt otagbart för Paulo Gazzaniga i Spurs-målet, men bollen vobblade och gick in via stolpen.

Tottenham kvitterade genom Dele Alli, som gjorde sitt fjärde mål under Mourinho, och det var vackert. 23-åringen lättade bollen över sin försvarare och skickade in 1-1 med en väl avvägd halvvolley.

I början av den andra halvleken fick Manchester United ett drömläge att åter ta ledningen då Marcus Rashford fälldes i straffområdet. Anfallaren, som hade missat två straffar i ligaspelet under hösten, tog själv hand om den.

Och satte den säkert.

Marcus Rashfords galna målform

Målet var hans sjätte i Premier League på de senaste sju matcherna och hans nionde totalt. Dessutom har han gjort mål i tre raka landskamper för sitt England.

Tottenham försökte forcera mot slutet av matchen men de riktigt farliga chanserna kom aldrig. Närmast kom Dele Alli med ett lågt avslut från straffområdeskanten.

Manchester United höll undan till en 2-1-seger och lyfter därmed till en sjätteplats i Premier League.

– Så här hårt har vi inte behövt jobba för ett resultat tidigare. Med tanke på den position vi befinner oss i är det de här matcherna vi vill ha. Vi vill visa alla att vi kan spela så här mot topplagen, säger Rashford.

22-åringen fortsätter:

– Vi hade många avslut. Jag skulle inte säga givna lägen, men målvakten gjorde ett par bra räddningar. Ibland går bollen in, ibland inte. Det är alltid en lycka att spela inför de här fansen.

Mourinho: ”Lättare mot de bättre lagen”

Tottenhams tränare José Mourinho fick se sin segersvit brytas på sin gamla hemmaplan.

Men han var nöjd med hur ha togs emot.

– Det var trevligt, artigt och respektfullt, precis som jag hade förväntat mig, säger han.

Innan matchen hade han varnat Tottenhamspelarna för Marcus Rashfords förmågor, som han ju väl känner till.

– När han spelar ute till vänster är han alltid farlig och jag var tydlig med det för mina spelare inför matchen. Han gjorde ett typiskt Rashford-mål. Våra spelare visste om det här, säger Mourinho.