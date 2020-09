Årets säsong i Premier League inleds med derby i London: nykomlingarna Fulham mot storklubben Arsenal.

Arsenal är favoriter till tre poäng, men allt verkar inte vara helt harmoniskt i ”Gunners”.

Under en passningsövning på uppvärmningen hamnade Arsenals Eddie Nketiah och Dani Ceballos i en hätsk diskussion. Ceballos gick hårt in i en duell vilket fick Nketiah att tända till. Spelarna knuffade till varandra flera gånger innan tränaren fick gå in och bryta övningen.

– De visar att de är lite väl laddade, säger programledaren Ola Wenström i Viaplay.

Men när matchen väl kom i gång visade Arsenal att bråket inte stört uppladdningen. Redan efter nio minuter vräkte Alexander Lacazette sig fram och tryckte in 1-0.

Matchen pågår.