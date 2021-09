Stjärnans förtvivlan: ”Jag är helt förstörd”

Harvey Elliott blev i mars 2019 den yngste spelaren någonsin i Premier League när han 16 år och 30 dagar gammal hoppade in i en match för Fulham.

Han värvades kort därefter till Liverpool och har i år slagit sig in i laget på allvar. 18-årige Elliott imponerare stort under försäsongen med framför allt sina kvicka, tekniska fötter och fick förtroendet att hoppa in i Liverpools premiär mot Norwich. Därefter har han fått starta.

Men nu väntar uppskattningsvis ett halvår med rehabilitering för Elliott.

Skräckskadan på 18-åriga talangen

I gårdagens match mot Leeds, som Liverpool vann med 3-0, blev Elliott tacklad bakifrån av Leeds Pascal Struijk. Vid en första anblick såg Struijk ut att ha vunnit bollen perfekt, men Mohamed Salahs omedelbara reaktion gjorde det tydligt att så inte var fallet.

Spelet avbröts och Elliott, vara fot pekade åt ett håll den inte borde, fick snabbt vård.

– Jag kunde se resultatet av tacklingen direkt, foten var inte på rätt plats. Det var anledningen till att vi alla var chockade, säger Liverpooltränanen Jürgen Klopp.

Under gårdagskvällen gav Elliott en kort uppdatering från sjukhuset och Liverpool meddelade att han kommer att opereras i veckan.

Ursäkten till supertalangen i natt

Nu kommer Elliott med en ny uppdatering.

”Jag är givetvis förkrossad över det som hände i går mot Leeds. Men jag är samtidigt överväldigad över den kärlek och det stöd jag fått från hela fotbollsvärlden efter min skada. Stort tack till alla som skickat ett meddelande till mig eller min familj, det betyder väldigt mycket”, skriver han på Instagram.

Elliott fortsätter:

”Nu är jag fullt fokuserad på att återhämta mig och jag kommer göra allt i min makt för att vara tillbaka på planen så fort jag kan. Jag vet att jag har en otrolig stödapparat bakom mig i Liverpool och tillsammans ska vi ta oss igenom det här.”

Struijk, som fick rött kort för sin tackling, uttalade sig inte efter matchen i går. Men under söndagskvällen skickade han en ursäkt till Elliott på Instagram.

”I dagens match hände något som jag inte skulle vilja hände någon. Harvey Elliott, mina tankar är med dig. Jag är helt förstörd, det var inte meningen att det här skulle hända. Jag önskar dig ett snabbt tillfrisknande och hoppas se dig tillbaka på planen snart”.